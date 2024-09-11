«Срывать и жевать»: Нутрициолог рассказал о пользе и вреде тыквы

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Бархатный сезон радует нас не только благоприятной погодой, но и созреванием семейства тыквенных. Рыжий круглый овощ любим многими, но все ли мы о нем знаем?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тыква издавна применяется не только в русской кухне, но и в натуральном лечении.
В ней, по мнению нутрициолога, большое количество рафинированных и нерафинированных масел, клетчатки, витамина С и витаминов группы B.
Также нутрициолог отметил, что в тыкве очень полезны семечки и сделанные из них масла.
Про вред тыквы Роман Пристанский затруднился ответить, потому что практически не слышал о подобных противопоказаниях.
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«Все наполнение тыквы используется при приготовлении блюд, семян, масел. Причем русский народ привык готовить ее не только как десерт с медом, но и с мясом, с кашами и так далее», — сообщил эксперт.
В ней, по мнению нутрициолога, большое количество рафинированных и нерафинированных масел, клетчатки, витамина С и витаминов группы B.
«Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки. Но это не так вкусно. Оптимальный вариант — духовка. И можно добавить компоненты с сильной ароматикой, например, кунжутное масло, розмарин или тимьян, потому что сама тыква не такая насыщенная», — поделился эксперт.
Также нутрициолог отметил, что в тыкве очень полезны семечки и сделанные из них масла.
Про вред тыквы Роман Пристанский затруднился ответить, потому что практически не слышал о подобных противопоказаниях.
«Если у человека есть аллергия на цинк или индивидуальная непереносимость витамина С и группы Б, то, возможно нельзя тыкву. Но я о таком не слышал. Тыква чаще по вкусу не всем может подойти», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева