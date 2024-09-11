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«Срывать и жевать»: Нутрициолог рассказал о пользе и вреде тыквы

Нутрициолог Пристанский: в тыкве много полезных масел и витамина С
11 сентября 2024, 12:28
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Бархатный сезон радует нас не только благоприятной погодой, но и созреванием семейства тыквенных. Рыжий круглый овощ любим многими, но все ли мы о нем знаем?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тыква издавна применяется не только в русской кухне, но и в натуральном лечении.

«Все наполнение тыквы используется при приготовлении блюд, семян, масел. Причем русский народ привык готовить ее не только как десерт с медом, но и с мясом, с кашами и так далее», — сообщил эксперт.



В ней, по мнению нутрициолога, большое количество рафинированных и нерафинированных масел, клетчатки, витамина С и витаминов группы B.

«Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки. Но это не так вкусно. Оптимальный вариант — духовка. И можно добавить компоненты с сильной ароматикой, например, кунжутное масло, розмарин или тимьян, потому что сама тыква не такая насыщенная», — поделился эксперт.

Также нутрициолог отметил, что в тыкве очень полезны семечки и сделанные из них масла.

Про вред тыквы Роман Пристанский затруднился ответить, потому что практически не слышал о подобных противопоказаниях.

«Если у человека есть аллергия на цинк или индивидуальная непереносимость витамина С и группы Б, то, возможно нельзя тыкву. Но я о таком не слышал. Тыква чаще по вкусу не всем может подойти», — заключил собеседник.

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Из ушей двух пациенток подмосковной больницы вытащили тараканов
11 сентября 2024, 11:47

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

Две женщины обратились с жалобами на проблемы со слухом в больницу города Видное Ленинского округа, у обеих пациенток причиной ухудшения здоровья стало заползшее в ухо насекомое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первой пациенткой была 32-летняя женщина, которая пожаловалась на шумы и шевеление в левом ухе. Во время сна ей в слуховой проход заполз таракан, вытрясти его женщина не смогла.

«При осмотре мы обнаружили в ухе рыжего таракана. Извлекли его с помощью специальных щипцов, промыли ухо раствором антисептика и отпустили пациентку домой», — рассказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.
Она добавила, слуховой проход и барабанная перепонка пациентки не повредились.

Второй пациенткой с той же проблемой стала 63-летняя женщина. Ей во время сна таракан заполз в правое ухо. Она пыталась вымыть оттуда насекомое при помощи перекиси водорода. Таракана женщина убила, но вынуть из уха не смогла и через сутки обратилась за квалифицированной медицинской помощью.

«Осмотр показал, что таракан присох к барабанной перепонке, что осложнило извлечение. Насекомое оставалось в ухе даже после многократного промывания тёплым физраствором. Пришлось удались таракана по частям при помощи аспиратора», — сообщил оториноларинголог Рауль Тен.
Операция прошла успешно.

Врачи предупреждают, что при попадании в ухо инородного предмета или насекомого следует сразу обращаться к лору, потому что попытки решить проблему самостоятельно могут привести к потере слуха.

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Почти 47 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг в этом году

В Подмосковье отмечены два случая заражения лихорадкой Западного Нила

Около 30 тыс. человек с начала года обучили в подмосковных школах диабета
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#ленинский городской округ
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Почти 47 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг в этом году
11 сентября 2024, 11:24

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области новорождённым детям проводится неонатальный скрининг на 36 заболеваний, который позволяет вовремя обнаружить детей из группы риска и начать соответствующее лечение и диспансерное наблюдение, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Обследование в первые дни жизни ребенка позволяет нам выявить генетические заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Только с начала года у нас в регионе обследование прошли 47 тыс. детей, из которых у 85 удалось вовремя выявить заболевания», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Процедура заключается в заборе крови из пятки. Если обнаруживается отклонение от нормы, медицинский работник связывается с родителями для разъяснения дальнейших действий.

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#заболевания
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье отмечены два случая заражения лихорадкой Западного Нила
11 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/martinatobolova

Два случая заражения лихорадкой Западного Нила были зафиксированы в подмосковном Домодедово. Это произошло впервые с 2018 года.
Об этом сетевому изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По словам медика, последняя крупная вспышка этого заболевания в России была отмечена в 1998 году в Волгоградской области. Специалист напомнил, что инфекция передаётся через укусы комаров, хотя изначальными переносчиками болезни являются птицы.

«Комары кусают птиц, а затем переносят лихорадку Западного Нила, когда кусают людей. Но от человека к человеку болезнь не передаётся», — подчеркнул Осипов.

Среди основных симптомов заболевания отмечается высокая температура, слабость и ломота в теле, резкая головная боль, рвота и нарушение стула, продолжил врач. Во время вспышки заболевания в Волгоградской области из 800 заболевших пациентов скончались 40 человек. В Московской области последний случай инфекции был отмечен в 2018 году. Сейчас в Домодедово выявлены два заболевших, заключил доктор Осипов.

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#температура
#врач
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Около 30 тыс. человек с начала года обучили в подмосковных школах диабета
11 сентября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области работают более 160 школы для пациентов с сахарным диабетом. С начала года они приняли свыше 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи рассказывают в этих школах о правильном питании, подсчёте углеводов, коррекции доз инсулина, инъекциях и анализе результатов измерения содержания сахара в крови.
«Сегодня в регионе открыто более 160 школ сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли порядка 30 тыс. жителей Подмосковья, в том числе около 1,7 тыс. детей. Посещать школу важно для тех, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в информации и поддержке», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Московской области с подтверждённым диагнозом. Для этого достаточно обратиться к лечащему врачу.

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Врач-дерматовенеролог рассказал как избавиться от бородавок

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Геронтолог Конев заявил об интересном факторе развития опухолей
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#здравоохранение
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#заболевания
#подмосковье
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Врач-дерматовенеролог Шаповал рассказала, как избавиться от бородавок
11 сентября 2024, 10:47

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Бородавки — это доброкачественные образования на коже и слизистых оболочках, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они часто появляются на пальцах рук и ног, ладонях, предплечьях и подошвах стоп. Бородавки выглядят как наросты телесного или коричневого цвета с шероховатой или гладкой поверхностью. Они могут возникать в любом возрасте, но чаще встречаются у детей.
Существует много методов лечения бородавок. Вот некоторые из них:

  • Химические методы: использование местных препаратов с кислотами, противовирусными компонентами и другими активными веществами;
  • Криодеструкция: распространённый метод удаления бородавок с использованием жидкого азота;
  • Электрокоагуляция: воздействие на поражённый участок электрическим током;
  • Лазерная деструкция: этот метод похож на электрокоагуляцию, но вместо электрического тока используется лазерный луч.

«Выбор метода лечения бородавок зависит от индивидуальных особенностей каждого случая. Первоначально врач оценивает размеры, количество и расположение бородавок, а также их болезненность и влияние на психологическое состояние пациента, чтобы определить наиболее подходящий курс лечения или наблюдения», — рассказывает врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал.

Для получения индивидуальных рекомендаций по этому вопросу вы можете обратиться в консультативно-диагностическое отделение ближайшего филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Запись доступна онлайн через портал «Здоровье».

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#здоровье
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#лечение
#вирус
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Врач-невролог Кацман объяснила, как распознать детский инсульт
11 сентября 2024, 09:27

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Детский инсульт приводит к стойкому или пожизненному неврологическому дефициту, нарушению нервно-психического развития, когнитивным и поведенческим расстройствам, а также повышает риск развития эпилепсии.
Существует два типа инсульта:

  1. Ишемический: нарушение кровоснабжения головного мозга из-за спазма или закупорки сосудов;
  2. Геморрагический: кровоизлияние в мозг;
Заболевание может возникнуть у ребёнка как внутриутробно или во время родов, так и в старшем возрасте. В последнее время в Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) количество детей с ишемическим инсультом значительно превышает число пациентов с геморрагическим инсультом.

По мнению врача-невролога Татьяны Кацман, причинами инсульта у детей раннего возраста могут быть осложнения во время беременности матери, заболевания крови, генетические факторы, врождённые пороки сердца, аномалии головного мозга, последствия вирусных инфекций и системные заболевания.

Признаки инсульта могут включать нарушение речи, слабость в конечностях, головокружение, онемение лица, асимметрию лица, двоение в глазах, нарушение координации движений, потерю сознания и судороги. Трудности в диагностике инсульта связаны с тем, что он может маскироваться под другие заболевания.

«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — рассказала врач-невролог Детской больницы МОЦОМДа Татьяна Кацман.

В этих случаях нужно четко знать алгоритм действий, чтобы спасти своему ребенку жизнь, у которого появились признаки инсульта.

«Без промедления вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 112, если вы заметили у своего ребенка признаки инсульта. Не нужно надеяться на то, что все пройдет само по себе. Первые три часа с момента проявления симптомов — то время, когда лечение наиболее эффективно», — добавила доктор.
Быстрая госпитализация ребёнка повышает вероятность постановки правильного диагноза и начала соответствующего лечения. Эксперты МОЦОМДа рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем своих детей.

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#инсульт
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В Подмосковье с начала года онлайн оформлено 270 тыс. медицинских справок
10 сентября 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года жители оформили через интернет около 270 тыс. медицинских справок. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В режиме онлайн можно заказать такие документы, как справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у. Также доступны для заказа выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для предоставления в спортивную секцию.
«Оформление необходимых справок в онлайн-формате позволяет не тратить время на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде в несколько кликов. С начала года оформлено почти 270 тыс. медицинских справок», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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#здоровье
#минздрав мо
#справки
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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Врач Ананенко заявил об опасности короткого сна
10 сентября 2024, 21:09

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Невролог, кандидат медицинских наук Вячеслав Ананенко заявил, что малое количество сна ночью может быть опасно.
По его словам, короткий сон может привести к психосоматическим заболеваниям.

«Всё дело только во времени проявления патологий. Работа на предельных скоростях мозга может привести не только к заболеваниям, но и к психопатологическим расстройствам за счёт грубых нейромедиаторных нарушений биохимии мозга, которая организовывалась сотнями тысяч лет согласно циркадных ритмов», — пояснил в беседе с Газета.ру Ананенко.

Кроме этого, хронический недосып может стать причиной нарушения сердечного ритма, неустойчивости артериального давления, диспепсии в виде нарушения пищеварения и гастралгии.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.

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#врач
#человек
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#заболевания
#здоровье
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Врач Темиржанов назвал внешние признаки алкогольной зависимости
Врач Темиржанов: Учащение алкоголизации — повод насторожиться
10 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Врач психиатр-нарколог Астемир Темиржанов заявил, что об определённой алкогольной зависимости могут говорить учащение алкоголизации, предвкушение выпивки, изменения в поведении, нарушение социальных и межличностных взаимодействий, проблемы со здоровьем.
При обнаружении этих признаков врач рекомендовал обращаться к специалистам, поскольку лишь профессионал способен поставить точный диагноз.

«Алкоголиком можно стать в любом возрасте. Алкоголизм – биопсихосоциальное заболевание, на развитие которого влияет множество факторов. Заболевание по мере своего развития незаметно «бьет» по психике, здоровью и социальным и семейным взаимодействиям. Точно установить, имеется ли уже сформированная зависимость, может только врач-нарколог», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Темиржанов.

До этого россиянам объяснили повышенную сонливость в осенний период. Специалисты объясняют, что всё дело в гормоне мелатонине, который вырабатывается осенью активнее. Для того, чтобы побороть сонное состояние эксперты рекомендуют планировать чётче режим дня, устраивать регулярные небольшие перерывы, нормально питаться, больше времени проводить на свежем воздухе. Как пишет Общественная Служба Новостей, здесь также могут помочь короткий дневной сон, умывание холодной водой, кофеин и спорт.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.

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