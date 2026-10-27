Стало известно, какие виды спорта популярны среди россиян в 2026 году

27 октября 2026, 10:32

Доцент Малыгин: в 2026 году россияне предпочитают бег, фитнес и велоспорт

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Интерес россиян к физической активности продолжает расти на фоне популяризации здорового образа жизни, развития спортивной инфраструктуры и распространения культуры любительского спорта. При этом в стране сохраняется дефицит объектов для отдельных дисциплин, а часть уже существующих площадок используется не в полной мере. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета спорта Университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Андрей Малыгин.





По словам эксперта, сегодня занятия спортом всё чаще становятся частью повседневной жизни и воспринимаются как один из показателей качества жизни. При этом важно отличать систематическую физическую активность от нерегулярных тренировок. В числе наиболее востребованных направлений специалист выделил бег, фитнес, велосипедный спорт, плавание, волейбол, футбол и скандинавскую ходьбу.



Кроме того, растёт популярность ракеточных дисциплин, в частности падела, а также доступных форматов физической активности в городской среде. К ним относятся воркаут, катание на самокате и упрощённые варианты футбола и баскетбола. По наблюдениям Малыгина, определённый интерес сохраняется и к компьютерным видам спорта.



При этом достоверно оценить общее число россиян, регулярно занимающихся физической активностью, затруднительно. Как пояснил специалист, показатели Минспорта, ВЦИОМ, ФОМ и РОМИР существенно различаются, поскольку организации используют разные подходы к сбору и анализу данных. Несмотря на расхождения в статистике, эксперт считает, что количество занимающихся спортом увеличивается.



Среди причин этой тенденции Малыгин назвал продвижение здорового образа жизни, создание новых спортивных площадок и сооружений, развитие социальных инициатив и растущий интерес к образу спортсмена-любителя. Последний фактор, по его мнению, играет особую роль в развитии всей спортивной отрасли.





«Подчеркну, что сейчас – время любительского спорта, именно он является драйвером развития всей спортивной индустрии. Каждый спортсмен-любитель представляет собой, по сути, бизнес-единицу, создающую спрос на услуги спортивных школ, клубов, персональных тренеров, организаторов соревнований, продавцов экипировки, гаджетов и программных продуктов. Любители хорошо мотивированы и готовы платить за свое хобби деньгами и временем. Продвинутые спортсмены-любители, как и профессионалы, становятся медийными фигурами, лидерами мнений и ролевой моделью», — продолжает специалист.