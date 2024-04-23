Диетолог рассказала, о каких проблемах может свидетельствовать тяга к сладкому

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Диетолог Наталья Лесникова в интервью «Известиям» рассказала о проблемах, которые могут свидетельствовать о тяге к сладкому, а также предложила советы по ограничению потребления сахара.
«Сам по себе сахар не является вредным, но продукты, содержащие его, часто приводят к неожиданным перекусам и превышению дневной нормы калорий, что может привести к увеличению веса», — пояснила она.По ее словам, крайне важно контролировать потребление сахара, особенно когда речь идет о жидких калориях, таких как лимонады и упакованные соки. Лесникова выделила различные типы углеводов: сложные, которые обеспечивают длительное чувство сытости, и простые, которые могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови и чувство голода.
По мнению диетолога, тяга к сладкому может быть обусловлена разными факторами: чрезмерным потреблением сахара, дефицитом витаминов и минералов, гормональным дисбалансом, хроническим недосыпом и высоким уровнем стресса.
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