Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка

Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка

11 апреля 2024, 22:32
Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Подсчет калорий, ведение дневника питания и контроль за съеденным необходимы детям с избыточной массой тела и с её недостатком. Об этом заявила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Сегодня у многих детей уже есть лишний вес. Главные причины – несоответствие поступающих в организм калорий их расходу, переедание и отсутствие физической активности. Важно учить детей считать калории, так как они должны с детства знать о здоровом питании и уметь ограничивать себя в еде», – сказала Басова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам врача, для этого есть специальные и простые формулы, а также мобильные приложения, где достаточно лишь ввести свои данные – рост, вес и возраст.


«Также важно вести пищевой дневник, записывая всё, что ребёнок съел в основные приёмы пищи и во время перекусов. Часто на упаковках продуктов обозначены калории, благодаря чему считать удобнее. Можно составить такой дневник с помощью врача-диетолога или эндокринолога с учётом индивидуальной ситуации по здоровью и на основании анализов», – добавила врач.
После подсчета калорий, которые нужны для снижения или набора веса, необходимо сравнить это значение с фактическим питанием, указанным в пищевом дневнике. Разница покажет, передает ребенок или не доедает.

В ведомстве добавили, что на портале «Детство» родители могут послушать курс лекций на тему лишнего веса у детей.

Там также напомнили, что сейчас проходит неделя подсчёта калорий.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве спасли пациента, спутавшего 10-килограммовую кисту с ожирением

В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами

В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек
#здоровье
#минздрав мо
#диетолог
#дети
#родители
#питание
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московском областном перинатальном центре за год родились более 6 тыс. детей
11 апреля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном перинатальном центре за 2023 год появились на свет более 6 тыс. новорождённых. Об этом сообщила главврач МОПЦ, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.
«Одна из главных задач нашего медучреждения – экстренная помощь беременным и новорождённым. В прошлом году сотрудники Акушерско-реанимационно-консультативного центра совершили более 240 выездов, а Реанимационно-консультативного центра для новорождённых – более 3 тыс. Иногда во время таких вызовов счёт идет на минуты, так как нередко нужно спасать жизнь», – подчеркнула Серова.
По её словам, успешно развиваются новые отделения МОПЦ – хирургии новорождённых, медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, грудного вскармливания. Особого внимания заслуживает работа сотрудников отделения катамнеза.
«Здесь сейчас наблюдаются почти 3 тыс. детишек. Высокую эффективность показало отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В 2023 году наши специалисты провели процедуры для стимуляции и наступления беременности более чем для 1,2 тыс. пациенток. Процент зачатия составил превысил 33%. Это соответствует мировому стандарту», – отметила главврач.
В МОПЦ действуют правила, согласно которым женщина может взять на роды партнёра. Также в центре мать и малыш находятся вместе с первых секунд рождения до выписки.

Читайте также:

Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка

В Орехово-Зуеве спасли пациента, спутавшего 10-килограммовую кисту с ожирением

В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами
#минздрав мо
#младенец
#новорождённые
#медицина
#здравоохранение
#роды
#беременность
#мать
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван продукт, который категорически нельзя совмещать с вином
Врач Умнов: Йогурт способен превратить вино в яд
11 апреля 2024, 20:16

Фото: iStock/alexialex

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов не рекомендовал совмещать с вином йогурт, так как последний способен превратить напиток в настоящий яд для организма.
«Это очень опасно, так как так огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «лёгкости» напитка. Из-за этого человек начнёт злоупотреблять, что приводит к ещё большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа», — раскрыл в беседе с NEWS.ru специалист.

Он добавил, что такое сочетание может повысить риск развития сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени из-за сахара, вина и сгущёнки.

Ранее врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.

Читайте также:

Двойной удар: смешивание алкоголя и ставок на спорт увеличивает риск зависимости

Врач Курбанова предупредила об опасности ночных судорог

Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ
#врач
#вино
#алкоголь
#продукты
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучен самый эффективный способ профилактики деменции
Врач Прощаев рекомендовал кроссворды и судоку для профилактики деменции
11 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Artit_Wongpradu

Врач-гериатр Кирилл Прощаев заявил, что самым лучшим методом профилактировать деменцию является разгадывание головоломок, кроссвордов, судоку.
Также он заявил о пользе пальчиковой гимнастики.

«Пальчиковая гимнастика, кроссворды, судоку – это когнитивное стимулирование мозга, однако все вышеперечисленные методы не приводят к увеличению когнитивного резерва, они просто в данную минуту обеспечивают когнитивную стимуляцию головного мозга», – пояснил в беседе с Газета.ру Прощаев.

Ранее Кирилл Прощаев заявлял, что хроническое информационное истощение (squeezed-синдром) опасно для здоровья, может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.

Читайте также:

Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения

Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов

Психотерапевт Попова перечислила основные проблемы современных подростков
#гимнастика
#здоровье
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Курбанова предупредила об опасности ночных судорог
Врач Курбанова: Ночные судороги могут указывать на поражение нервов
11 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/MarianVejcik

Врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.
«Ночные крампи могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног», — отметила в беседе с Газета.ру Курбанова.

Кроме того, такие симптомы могут быть связаны с приёмом лекарств, реже – причиной судорог могут выступать наследственные факторы.

Для того, чтобы избавится от судорог, необходимо пройти медицинское обследование и следовать рекомендациям врача.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что такие факторы, как курение и алкоголь, усугубляют состояние аллергика весной.

Читайте также:

Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ

Невролог Царева объяснила природу кошмарных сновидений

Подмосковный нарколог Холдин предупредил аллергиков о приступах удушья от курения
#симптомы
#врач
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ
11 апреля 2024, 18:17

Фото: istock/izkes

По статистике Минздрава, в России сезонным аллергическим риноконъюнктивитом или поллинозом страдает каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребенок. Заболевшие испытывают разные симптомы: течёт из носа, либо он заложен из-за отёка слизистой, воспаляются и слезятся глаза, падает работоспособность, становится тяжелее голова. Эти признаки очень схожи с простудными заболеваниями.
Как отличить аллергию от простуды, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.

«Вирусы – это когда высокая температура или даже низкая, всё зависит от состояния иммунной системы человека. Если у нас вирусная атака, то это обычно боль в горле, головные боли, мышечная слабость или наоборот агрессия – это вирусы. Поллиноз – это когда у нас всё течет, опухают слизистые, глаза слезятся, чешутся, нос заложен, выделения прозрачные и скользкие», – объяснила врач.
Любое агрессивное состояние внешней среды (поллиноз или вирусы), по настоятельной рекомендации эксперта, надо лечить, а не ждать, что всё станет хорошо.

«Если появились признаки аллергии, нужно принять противоаллергические препараты, а если они не помогают, то сразу идти к врачу, потому что это уже системные заболевания. Нужно разбираться, что не так с вашей иммунной системой и почему от простых препаратов она не выздоравливает. Врач классифицирует все аллергены и пропишет курс лечения» – сказала Людмила Лапа.

Врач уверенно заявила, что аллергия лечится и откладывать это ни в коем случае нельзя.

Читайте также:

Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков

Российский врач иммунолог рассказал о редких заболеваниях

Аллерголог Болибок раскрыл способы защиты от цветущих деревьев
#цветы
#температура
#врач
#аллергия
#глаза
#препараты
#рекомендации
#заболевания
#терапевт
#вирусы
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист Варфоломеев назвал Вендела незаменимым
11 апреля 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/sergeyryzhov

Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев заявил о том, что в петербургской команде никто не может заменить на поле бразильского полузащитника Вендела.
«Вендела заменить трудно. Не вижу, кто мог бы это сделать в «Зените». Но он давно не играл, практики нет. Вендел — большая потеря для «Зенита», не поспоришь», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Варфоломеев.

Игру футболиста Александра Коваленко эксперт не оценил, а спортсмена Ильзата Ахметова назвал умным игроком, однако по уровню профессионализма он уступает Венделу.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.

Читайте также:

Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ

Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»

Агент Талаев сообщил о возвращении Чистякова в «Зенит»
#спорт
#футболист
#матч
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орехово-Зуеве спасли пациента, спутавшего 10-килограммовую кисту с ожирением
11 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали мужчину, который думал, что полнеет, пока в его организме развивалась 10-килограммовая киста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в медучреждение 61-летнего пациента с жалобами на острую боль в животе и отсутствие стула. Врачи выявили у него острую кишечную непроходимость, вызванную кистозным образованием на брюшине, которое сдавливало кишечник. Такое состояние грозило гибелью, так как киста могла в любой момент прорваться. Как выяснилось, мужчина ходил с новообразованием почти два года, думая, что просто начал поправляться. В экстренном порядке ему была сделана операция.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Кистозное образование крайне редко встречается у мужчин. Во время операции мы полностью удалили кисту, выделив её без повреждения внутренних органов, что крайне важно для дальнейшего функционирования организма пациента. Операция прошла успешно и заняла два часа», – рассказал врач-хирург Орехово-Зуевской больницы Хассан Отман.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Читайте также:

В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами

В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек

Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#пациент
#врачи
#операция
#орехово-зуево
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как правильно справляться со стрессом и гневом
Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, о нем нужно написать на бумаге
11 апреля 2024, 17:43

Фото: istock/brizmaker

Японские ученые установили, что лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь.
В беседе с «Радио 1» это заявление прокомментировала клинический психолог Анастасия Кардиакос, напомнив, что в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.

«У нас есть способы саморегуляции поведенческие – то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами. Здесь нужно стараться свои чувства передавать и понимать направленность, адресованность: почему я это испытываю, из-за кого или чего. Дневники эмоций как раз в этом помогают. В таком разборе можно добраться до более глубоких мотивов и решений», – сказала эксперт.

По мнению психолога, люди, которые трудно понимают свои эмоции, чаще всего в дневниках описывают других людей, указывая, что в них не так, однако нужно фокусироваться на себе: о чем это мне говорит? почему я испытываю эту эмоцию?

«Я люблю приводить пример: у нас есть навороченная аппаратура, и можно тыкать разные кнопки, чтобы она включилась, а можно составить понятную инструкцию на русском языке. Дневники эмоций помогают всё перевести на наш язык», – сказала Анастасия Кардиакос.
Эксперт добавила, что разбор эмоций помогает улучшать собственный коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать с собой и миром.

Читайте также:

Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

«Вам хамит начальство?»: о том, как фильтровать негатив от руководства
#психолог
#эксперт
#заявление
#люди
#эмоции
#язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами
11 апреля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба правительства МО

16 объектов здравоохранения, возведённых застройщиками за счёт внебюджетного финансирования, сдадут в эксплуатацию в Московской области в текущем году, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
«Заметный вклад в развитие отрасли (инфраструктуры здравоохранения — прим. ред.) вносят девелоперы, которые вместе с жилыми комплексами сдают новые соцобъекты. В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений – как правило, это первичное звено, детские и взрослые поликлиники», — сказал Воробьёв.
В частности, строительство взрослой поликлиники, рассчитанной на 100 посещений за смену, недавно завершили на территории жилого комплекса «Жулебино Парк» в Люберцах. В том же городском округе в ближайшее время введут в эксплуатацию поликлинику на территории ЖК ««Облака 2.0», а осенью должна быть построена поликлиника для детей и взрослых в жилом комплексе «Лермонтовский».

Три новые поликлиники откроется в этом году и в жилых комплексах Ленинского округа. В ЖК «Южная Битца» — на 355 посещений в смену и в ЖК «Эко Видное 2.0» взрослая поликлиника на 70 пациентов в смену и детская поликлиника такой же мощности.

Самым крупным медучреждением, построенным за счёт застройщика, станет шестиэтажная поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе: получить там помощь за один день смогут 350 взрослых и 320 детей. А в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют две детские поликлиники, расположенные на первых этажах жилых домов. Одна из них рассчитана на 50 посещений в смену, вторая — на 100.

В городском округе Мытищи откроются две поликлиники: в жилом комплексе «Датский квартал» — на 140 посещений в смену, в ЖК «Скандинавский» — на 81.

Одинцовский застройщики тоже сдадут в эксплуатацию два медучреждения: поликлинику на 300 посещений в ЖК «Заречье Парк» и лечебное учреждение на 67 пациентов в ЖК «Союзный».

В красногорском жилом комплексе «Спутник» будет открыт медицинский центр и пост скорой помощи, в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках досрочно построят гинекологическое отделение городской поликлиники, а в богородском жилом комплексе «Истомкино» откроют кабинет врача общей практики — он будет размещён в одном из жилых домов.

Читайте также:

В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек

Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава

В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз
#андрей воробьёв
#строительство
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф