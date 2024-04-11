Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка

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Подсчет калорий, ведение дневника питания и контроль за съеденным необходимы детям с избыточной массой тела и с её недостатком. Об этом заявила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Сегодня у многих детей уже есть лишний вес. Главные причины – несоответствие поступающих в организм калорий их расходу, переедание и отсутствие физической активности. Важно учить детей считать калории, так как они должны с детства знать о здоровом питании и уметь ограничивать себя в еде», – сказала Басова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.По словам врача, для этого есть специальные и простые формулы, а также мобильные приложения, где достаточно лишь ввести свои данные – рост, вес и возраст.
«Также важно вести пищевой дневник, записывая всё, что ребёнок съел в основные приёмы пищи и во время перекусов. Часто на упаковках продуктов обозначены калории, благодаря чему считать удобнее. Можно составить такой дневник с помощью врача-диетолога или эндокринолога с учётом индивидуальной ситуации по здоровью и на основании анализов», – добавила врач.После подсчета калорий, которые нужны для снижения или набора веса, необходимо сравнить это значение с фактическим питанием, указанным в пищевом дневнике. Разница покажет, передает ребенок или не доедает.
В ведомстве добавили, что на портале «Детство» родители могут послушать курс лекций на тему лишнего веса у детей.
Там также напомнили, что сейчас проходит неделя подсчёта калорий.
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Лора Луганская