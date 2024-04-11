Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка

По статистике Минздрава, в России сезонным аллергическим риноконъюнктивитом или поллинозом страдает каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребенок. Заболевшие испытывают разные симптомы: течёт из носа, либо он заложен из-за отёка слизистой, воспаляются и слезятся глаза, падает работоспособность, становится тяжелее голова. Эти признаки очень схожи с простудными заболеваниями.