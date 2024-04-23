Диетолог Круглова объяснила, как питаться в офисе без вреда для фигуры

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Правильное и сбалансированное питание поможет офисным работникам сохранить фигуру и не набрать лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
В беседе с изданием NEWS.ru специалист подчеркнула, что в первую очередь в рацион необходимо включить продукты с высоким содержанием белка, которые способны в должной степени насыщать организм. Кроме того, важно правильно спланировать время приёма пищи. Лучше если перекусы будут регулярными, так как длительные перерывы могут спровоцировать переедание в вечернее время, добавила врач.
Правильный перекус позволит не набрать лишний вес офисным работникам, продолжила диетолог. Хорошо, если в нём будет присутствовать белковый продукт. Это может быть йогурт, кусочек сыра, творог или кисломолочный напиток. Подойдёт также горсть орехов.
Также важно добавлять в рацион цельнозерновые продукты и продукты, обеспечивающие организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть фрукты, овощи, в летнее время ягоды. Такой сбалансированный перекус способен на долгое время насыщать организм и не приводит к перееданию, заключила Наталья Круглова.
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Правильный перекус позволит не набрать лишний вес офисным работникам, продолжила диетолог. Хорошо, если в нём будет присутствовать белковый продукт. Это может быть йогурт, кусочек сыра, творог или кисломолочный напиток. Подойдёт также горсть орехов.
Также важно добавлять в рацион цельнозерновые продукты и продукты, обеспечивающие организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть фрукты, овощи, в летнее время ягоды. Такой сбалансированный перекус способен на долгое время насыщать организм и не приводит к перееданию, заключила Наталья Круглова.
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Александр Бойцов