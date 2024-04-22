Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака

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Завтрак — это не просто первый приём пищи на протяжении дня. Это ключевой момент, своеобразный старт, определяющий физическое и эмоциональное состояние человека на протяжении последующих часов.
Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказала, насколько важно уделять особое внимание завтраку — этому утреннему ритуалу, задающему тон всему дню.
Специалист назвала утренний приём пищи основой, фундаментом правильного питания. Именно благодаря завтраку человек восстанавливает энергию и запускает метаболизм после ночного голодания. Поэтому так важно, чтобы завтрак был питательным и разнообразным, подчеркнула Журавлёва. По её словам, такой завтрак поможет лучше контролировать чувство голода и избежать вредных перекусов в течение дня.
По словам диетолога, следует решительно отказаться от кофе и сахара на завтрак. Это приводит к резкому перепаду уровня сахара в крови. Бодрость будет ощущаться лишь короткое время, а чувство насыщения быстро уйдёт.
Перед завтраком полезно выпить стакан тёплой воды, так как во время сна уменьшается объём жидкости в организме, что отрицательно сказывается на артериальном давлении. Утренний приём пищи должен быть плотным, содержать протеины, углеводы, клетчатку и полезные жиры, чтобы обеспечить организм энергией на весь день.
В утреннее меню следует включать творог, яйца, различные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды. Не следует переедать с утра, так как это вызовет чувство апатии, а вся энергия уйдёт на переваривание пищи, заключила диетолог.
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Специалист назвала утренний приём пищи основой, фундаментом правильного питания. Именно благодаря завтраку человек восстанавливает энергию и запускает метаболизм после ночного голодания. Поэтому так важно, чтобы завтрак был питательным и разнообразным, подчеркнула Журавлёва. По её словам, такой завтрак поможет лучше контролировать чувство голода и избежать вредных перекусов в течение дня.
По словам диетолога, следует решительно отказаться от кофе и сахара на завтрак. Это приводит к резкому перепаду уровня сахара в крови. Бодрость будет ощущаться лишь короткое время, а чувство насыщения быстро уйдёт.
Перед завтраком полезно выпить стакан тёплой воды, так как во время сна уменьшается объём жидкости в организме, что отрицательно сказывается на артериальном давлении. Утренний приём пищи должен быть плотным, содержать протеины, углеводы, клетчатку и полезные жиры, чтобы обеспечить организм энергией на весь день.
В утреннее меню следует включать творог, яйца, различные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды. Не следует переедать с утра, так как это вызовет чувство апатии, а вся энергия уйдёт на переваривание пищи, заключила диетолог.
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Александр Бойцов