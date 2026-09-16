Выпускницу из Нижнего Новгорода оштрафовали за попытку списать на ЕГЭ
В Нижнем Новгороде выпускницу школы оштрафовали за использование подсказок во время сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Согласно материалу, инцидент случился 11 июня 2026 года. При проведении государственной итоговой аттестации по обществознанию у девушки обнаружили заранее подготовленные шпаргалки: различные письменные заметки и справочные материалы.
Мировой судья рассмотрел административное дело в отношении нарушительницы по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за несоблюдение порядка проведения экзаменов. Девушку признали виновной, в качестве наказания ей назначили штраф в размере трех тысяч рублей.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодаре труба котельной упала на проезжую часть. Подробности читайте здесь.
Читайте также: