Выпускницу из Нижнего Новгорода оштрафовали за попытку списать на ЕГЭ

16 сентября 2026, 00:25

Нижегородскую выпускницу оштрафовали на три тысячи рублей за попытку списать на ЕГЭ

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

В Нижнем Новгороде выпускницу школы оштрафовали за использование подсказок во время сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.