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Выпускницу из Нижнего Новгорода оштрафовали за попытку списать на ЕГЭ

Нижегородскую выпускницу оштрафовали на три тысячи рублей за попытку списать на ЕГЭ
Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

В Нижнем Новгороде выпускницу школы оштрафовали за использование подсказок во время сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.



Согласно материалу, инцидент случился 11 июня 2026 года. При проведении государственной итоговой аттестации по обществознанию у девушки обнаружили заранее подготовленные шпаргалки: различные письменные заметки и справочные материалы.

Мировой судья рассмотрел административное дело в отношении нарушительницы по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за несоблюдение порядка проведения экзаменов. Девушку признали виновной, в качестве наказания ей назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

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Мария Моисеева

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