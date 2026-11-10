Стало известно, украшения из какого металла гипоаллергенны

10 ноября 2026, 09:57

Дизайнер Игнатьева: украшения из титана и платины гипоаллергенны

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Титановые и платиновые ювелирные изделия не вызывают аллергических реакций. Раздражение кожи в большинстве случаев возникает из-за содержания никеля в металле.