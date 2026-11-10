Стало известно, украшения из какого металла гипоаллергенны
Титановые и платиновые ювелирные изделия не вызывают аллергических реакций. Раздражение кожи в большинстве случаев возникает из-за содержания никеля в металле.
Дизайнер украшений Ольга Игнатьева в комментарии NEWS.ru описала типичную ситуацию: после покупки красивых серег и их надевания через пару часов уши краснеют и начинают зудеть. Специалист пояснила, что это довольно частая история, и виновником в большинстве случаев выступает никель, который добавляют в сплавы для украшений ради прочности и блеска. Для модниц с чувствительной кожей у дизайнера есть хорошие новости: титан, ниобий и платина относятся к металлам, которые практически не вызывают раздражений.
Эксперт добавила, что золото более высокой пробы обычно предпочтительнее, однако в белом металле иногда скрывается никель, добавляемый для получения нужного оттенка. В серебряных украшениях, по словам Игнатьевой, может содержаться медь, которая также провоцирует аллергию.
Бижутерия, отметила дизайнер, тоже способна подойти чувствительной коже, особенно при наличии покрытия из родия или позолоты. Однако в этом случае важно выяснить, из какого материала сделана сама основа украшения и какой толщины нанесено покрытие. Со временем, заключила Игнатьева, тонкий слой стирается, и покров начинает контактировать с металлом под ним.
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