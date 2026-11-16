Диетолог рассказала об опасных последствиях употребления мускатного ореха

16 ноября 2026, 16:42

Диетолог Залетова: тахикардия и анафилаксия возникают от мускатного ореха

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Российская туристка попала в больницу на Бали после того, как съела четыре мускатных ореха: у пострадавшей отказали ноги и пропала речь. Врачи предупреждают, что эта популярная специя при употреблении в больших количествах способна вызывать серьёзные неврологические и психиатрические нарушения. О том, чем именно опасен мускатный орех и как его правильно использовать, рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По её словам, виновником токсического эффекта является миристицин, содержащийся в эфирном масле мускатного ореха, — именно с этим веществом связывают его психоактивное действие. Симптомы возникают не сразу, а через 1–6 часов после употребления и могут включать спутанность сознания, тахикардию, тошноту и расширение зрачков.





«В описанном в медицинской литературе случае у пациента после употребления порции мускатного ореха развился тяжелый психотический эпизод с дезорганизованной речью и двигательными нарушениями. И это очень похоже на то, что случилось с туристкой», — отметила врач, добавив, что также могут возникать тахикардия выше 140 ударов в минуту, ступор и непроизвольные сокращения мышц.

«Использовать его надо лишь в небольших количествах: добавлять на кончике ножа в соус, кашу, выпечку, тогда риска не будет», — предупредила Залетова в беседе с Москвой 24.