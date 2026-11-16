Диетолог рассказала об опасных последствиях употребления мускатного ореха
Российская туристка попала в больницу на Бали после того, как съела четыре мускатных ореха: у пострадавшей отказали ноги и пропала речь. Врачи предупреждают, что эта популярная специя при употреблении в больших количествах способна вызывать серьёзные неврологические и психиатрические нарушения. О том, чем именно опасен мускатный орех и как его правильно использовать, рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По её словам, виновником токсического эффекта является миристицин, содержащийся в эфирном масле мускатного ореха, — именно с этим веществом связывают его психоактивное действие. Симптомы возникают не сразу, а через 1–6 часов после употребления и могут включать спутанность сознания, тахикардию, тошноту и расширение зрачков.
«В описанном в медицинской литературе случае у пациента после употребления порции мускатного ореха развился тяжелый психотический эпизод с дезорганизованной речью и двигательными нарушениями. И это очень похоже на то, что случилось с туристкой», — отметила врач, добавив, что также могут возникать тахикардия выше 140 ударов в минуту, ступор и непроизвольные сокращения мышц.
Специалист подчеркнула, что мускатный орех в виде продающихся в магазинах пакетиков специй — это тот же самый потенциально токсичный продукт.
«Использовать его надо лишь в небольших количествах: добавлять на кончике ножа в соус, кашу, выпечку, тогда риска не будет», — предупредила Залетова в беседе с Москвой 24.
Особенно уязвимы люди, принимающие антидепрессанты: есть теоретические основания полагать, что сочетание больших доз мускатного ореха с этими препаратами может усилить токсичность.
С другими орехами тоже стоит быть аккуратнее и употреблять не больше горсти в день. Миндаль содержит в кожуре синильную кислоту, которая в больших количествах способна вызывать отравление, а кешью может приводить к раздражению слизистой желудка, если орехи недостаточно очищены от оболочки.
Кроме того, нельзя забывать об аллергии: симптомы обычно возникают в течение нескольких минут после еды и могут включать крапивницу, зуд или покалывание во рту, отек губ, лица или языка, боль в животе, тошноту, рвоту, заложенность носа, кашель или затруднённое дыхание. Самое грозное осложнение — анафилаксия, при которой падает давление, нарушается дыхание и без немедленной медицинской помощи человек может погибнуть.