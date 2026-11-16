Россиянам раскрыли лучшее время для покупки сладких новогодних подарков

16 ноября 2026, 11:17

Доцент Щербаченко: сладкие новогодние подарки лучше покупать в ноябре

Фото: медиасток.рф

Ноябрь является оптимальным временем для покупки новогодних сладких подарков. Ближе к праздникам спрос на сладости увеличивается, а значит, растут и цены.





В преддверии Нового года родители активно ищут своим детям сладкие подарки. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru заявил, что последний месяц осени является наиболее удачным периодом для таких покупок. Именно сейчас проходят распродажи, позволяющие приобрести наборы известных брендов со скидкой.



Щербаченко рекомендует сравнивать цены на маркетплейсах, в торговых сетях и специализированных кондитерских магазинах — в ноябре ассортимент существенно шире, а риск дефицита популярных наборов отсутствует. В декабре же, ближе к празднику, спрос растёт, и как следствие, цены повышаются.



Он добавил, что сэкономить также поможет самостоятельная сборка сладкого набора. По словам доцента, важно обращать внимание на состав продукции и отдавать предпочтение конфетам с минимальным количеством добавок и консервантов.





«Для создания качественного и полезного шоколадного набора по оптимальной цене лучше собирать его самостоятельно. Часто фирменные магазины кондитерских изделий делают скидки на продукцию в ноябре. В набор можно добавить пять-семь видов любимых конфет и небольшой сюрприз — игрушку, стикеры или раскраску. Внимательно изучайте состав. Выбирайте конфеты с минимумом добавок и консервантов», — заключил Щербаченко.