Диетолог Разаренова назвала безопасную норму хлеба в день

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Хлеб остается самым популярным продуктом питания. Однако в последнее время все чаще слышится, что хлеб — это «пустые калории», «быстрые углеводы» и «вредный» глютен. Так ли это? И кому не стоит его употреблять?
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1» рассказала, кому не стоит употреблять хлеб.
По ее словам, людям с синдромом раздраженного кишечника, заболеваниями верхних этажей желудочно-кишечного тракта в период обострения тоже не рекомендуется употреблять хлеб. Говоря про снижение массы тела, диетолог отметила, что важно не только качество, но и количество съеденного мучного изделия.
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«Есть особые состояния, при которых хлеб будет попадать в категорию ограничений, например, при таком серьезном заболевании, как целиакия. В этой ситуации у человека вообще нет возможности усваивать глютен», — предупредила эксперт.
По ее словам, людям с синдромом раздраженного кишечника, заболеваниями верхних этажей желудочно-кишечного тракта в период обострения тоже не рекомендуется употреблять хлеб. Говоря про снижение массы тела, диетолог отметила, что важно не только качество, но и количество съеденного мучного изделия.
«Хлеб можно вписать в рацион, даже для тех людей, которые стремятся изменить композицию тела. Вопрос его количества, вопрос его качества. Необходимо съедать не более 1−3 порции хлеба в день, это примерно 30−40 грамм», — сказала Разаренова.
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Анастасия Панченко