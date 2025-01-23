Диетолог раскрыла опасность травяных отваров, настоек и чаев

Фото: iStock/igorr1
Травяные чаи, отвары и настойки — любимые напитки многих россиян, которые якобы способствуют улучшению работы нервной системы. Однако врачи говорят, что всегда нужно помнить про тонизирующие свойства таких составов. Они могут оказывать на организм совершенно разное, порой даже неожиданное, влияние.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елены Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что травяные отвары и настойки нужно принимать только по рекомендации врачей.
Она перечислила самые популярные виды традиционных трав в России, среди которых оказались иван-чай, ромашка, мята-мелиса, чабрец и листья смородины и вишни.
Читайте также:
«Увлекаться не стоит»: Диетолог рассказала про неожиданные свойства травяного чая
«Чрезвычайно опасен»: Диетолог раскрыл правду о «пивном животе»
Нарколог раскрыл состав настоящей беспохмельной водки
«Самому себе, конечно, нельзя прописывать. Потому что у людей может быть гипертонический криз, и чай им в этом случаи не нужен. Нужна валерьянка. Такое часто бывает у пожилых. Тут очень индивидуально», — прокомментировала эксперт.
Она перечислила самые популярные виды традиционных трав в России, среди которых оказались иван-чай, ромашка, мята-мелиса, чабрец и листья смородины и вишни.
«В основном это шиповниковый чай, а еще есть специальные настойки, допустим, березовый лист, но это уже больше лечебное», — сказала диетолог.
Читайте также:
«Увлекаться не стоит»: Диетолог рассказала про неожиданные свойства травяного чая
«Чрезвычайно опасен»: Диетолог раскрыл правду о «пивном животе»
Нарколог раскрыл состав настоящей беспохмельной водки
Анастасия Бондарева