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Диетолог раскрыла опасность травяных отваров, настоек и чаев

Диетолог Соломатина: травяные чаи и отвары нужно принимать по рекомендации врача
Фото: iStock/igorr1

Фото: iStock/igorr1

Травяные чаи, отвары и настойки — любимые напитки многих россиян, которые якобы способствуют улучшению работы нервной системы. Однако врачи говорят, что всегда нужно помнить про тонизирующие свойства таких составов. Они могут оказывать на организм совершенно разное, порой даже неожиданное, влияние.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елены Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что травяные отвары и настойки нужно принимать только по рекомендации врачей.

«Самому себе, конечно, нельзя прописывать. Потому что у людей может быть гипертонический криз, и чай им в этом случаи не нужен. Нужна валерьянка. Такое часто бывает у пожилых. Тут очень индивидуально», — прокомментировала эксперт.



Она перечислила самые популярные виды традиционных трав в России, среди которых оказались иван-чай, ромашка, мята-мелиса, чабрец и листья смородины и вишни.

«В основном это шиповниковый чай, а еще есть специальные настойки, допустим, березовый лист, но это уже больше лечебное», — сказала диетолог.

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Кинолог раскрыл, как кормить собаку зимой
Кинолог Голубев: менять рацион зимой следует тем собакам, что живут в вольере
23 января 2025, 15:56

Фото: iStock/marigo20

Менять рационам домашним собакам с наступлением зимы следует только в том случае, если они живут в вольере, в условиях квартирного содержания увеличивать количество корма нужно только по рекомендации ветеринарного врача. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями». По его мнению, в противном случае у собаки может появиться лишний вес.
«Владельцам собак, которые живут в вольере, скорее всего, потребуется пересмотреть рацион. Таким питомцам важно не замерзнуть на улице. Хотя они живут в утепленных вольерах и будках, но более калорийное питание им не помешает, подчеркнул эксперт. По его словам, менять рацион необходимо заблаговременно», — пояснил он.
Голубев также посоветовал время от времени давать живущему в вольере питомцу мясной бульон. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные добавки в пищу, но об их необходимости следует консультироваться со специалистом.

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Российские ученые создали искусственную роговицу из коллагена для пересадки
23 января 2025, 15:55

Фото: iStock/Inside Creative House

Российские ученые из Сеченовского Университета создали искусственную роговицу на основе коллагена для пересадки. Об этом сообщили сотрудники Первого МГМУ им. Сеченова. Сейчас, как отмечается, начались доклинические испытания, а после ожидаются уже и клинические с участием пациентов с кератоконусом.
«Кератоконус — распространенное дегенеративное заболевание глаз, которое приводит к истончению и деформации роговицы, ухудшая зрение. До четверти пациентов в конечном итоге сталкиваются с необходимостью пересадки роговицы, однако оперативное лечение имеет множество ограничений — от дефицита донорского материала до риска отторжения трансплантата», — пишет «Газета.Ru», пообщавшаяся с учеными.
Тем временем стало известно, кому противопоказаны контактные линзы. В беседе с «Известиями» врач-офтальмолог, -микрохирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская отметила, что основным противопоказанием являются воспалительные болезни глаз, кератиты, блефариты. Носить линзы в таком случае, подчеркнула она, нельзя до тех пор, пока воспаление не спадет.
«Также стоит учитывать анатомические особенности глаза. Например, птоз века, косоглазие более 15 [градусов], проблемы с роговицей, такие как ее плоская или крутая форма, а также подвывих хрусталика. Противопоказаниями для ношения линз также являются патологии роговицы, такие как кератоконус, и проблемы с иннервацией роговицы», — рассказала врач.
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#врач
#диетолог
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В подмосковные больницы в этом году закупят 4,2 тыс. единиц медоборудования
23 января 2025, 14:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В этом году в медицинские учреждения Московской области поступит около 4,2 тыс. единиц современного оборудования на 16 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«Оснащение больниц современным оборудованием необходимо для повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. В этом году мы закупим почти 4,2 тыс. единиц медицинской техники – как тяжёлую, так и легкую. Всего на это у нас предусмотрено порядка 16 млрд рублей», – рассказала Болатаева.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как уточнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, новая медтехника поступит в 72 больницы, в том числе Щёлковскую, Можайскую, Ступинскую, Истринскую, Серпуховскую, Клинскую и другие.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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#губернатор
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Ногинские хирурги удалили пациентке трёхкилограммовую опухоль матки
23 января 2025, 14:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ногинской больницы удалили пациентке 35-сантиметровую опухоль матки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В гинекологическое отделение поступила 44-летняя женщина с жалобами на боль в животе, его увеличение и кровотечение. При обследовании у неё выявили гигантскую опухоль матки весом более 3 кг и диаметром 35 см. Новообразование соответствовало 30 неделям беременности. При этом женщина длительное время не обращалась к врачам.

Из-за того, что размеры опухоли достигли огромных размеров, для спасения жизни пациентки провести операцию можно было лишь открытым доступом.
«Мы выполнили тотальную гистерэктомию – удаление матки. Новообразование направили на гистологическое исследование. Операции по удалению гигантских опухолей брюшной полости всегда очень сложные. Они непредсказуемы, требуют высокой квалификации хирургов, так как несут высокий риск кровотечения», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольга Шафрастова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. По результатам гистологического исследования будет принято решение о тактике лечения.

В министерстве в очередной раз напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год. Выявленные на ранней стадии заболевания намного лучше поддаются лечению.

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#минздрав мо
#здоровье
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#подмосковье
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В Подмосковье за год заготовили более 78 тонн крови и её компонентов
23 января 2025, 13:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 78,1 тонны крови и её компонентов сдали доноры в Московской области в 2024 году, что на 1,4 тонны больше, чем годом ранее, число доноров также выросло, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В прошлом году более 78, 1 тонны крови и её компонентов сдали почти 60 тысяч человек: на 2,6 тыс. человек больше, чем в 2023 году. При этом около 18,7 тыс. доноров сдали кровь впервые. Кроме того, 689 жителей Подмосковья получили звание «Почётный донор России», — рассказал зампред правительства области — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
Отмечается, что жители региона могут сделать донацию как в учреждениях службы крови, так и на выездных акциях. Подробная информация о донорстве в Подмосковье размещена на сайте Московского областного центра крови.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи достали из желудка 16-летней девушки зубную щётку
23 января 2025, 11:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестнадцатилетняя девушка поступила в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске с жалобами на боль в верхней части желудка и тошноту, диагностика показала, что причиной этому стала находящаяся в желудке зубная щётка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На вопрос о том, как в желудке оказался инородный предмет, девушка ответила, что случайно проглотила щётку. Доставать её было решено с помощью эндоскопа.

«Мы извлекли зубную щетку через пищевод, используя специальный эндоскопический инструмент «Корзина Дормиа». Операция проводилась под наркозом. Она длилась 30 минут и прошла успешно», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
Он пояснил, что эндоскопический метод позволяет извлекать инородные тела без разрезов — через естественные отверстия. После таких операций не возникают осложнения, и пациент быстро восстанавливается.

Сейчас прооперированную девушку уже выписали домой.

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#дкц
#минздрав мо
#операция
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#красногорск
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Дерматовенеролог Бойко объяснила, почему не работают шампуни от выпадения волос
23 января 2025, 11:26

Шампунь от выпадения волос может подействовать совсем не так эффективно, как описывают в рекламе, или не подействовать вовсе. Причины этого объяснила дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Бойко.
Она рассказала, что на выпадение волос влияет много различных факторов — от стресса и дефицита питательных средств до генетической предрасположенности, поэтому универсального лечения, помогающего абсолютно всем, быть не может.

«При выпадении волос следует обратиться к специалисту. Он проведёт диагностику, определит причину и назначит индивидуальный план лечения. Он может включать в себя прием витаминов, лекарств, физиотерапевтические процедуры, а также рекомендации по уходу», — сказала Ирина Бойко.
Она подчеркнула, что в лечении выпадения волос важен комплексный подход, и специальный шампунь, хоть и может быть полезен как вспомогательное средство, не является единственным решением проблем.

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#подмосковье
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Врачи Долгопрудненской больницы сохранили ногу пациенту с закупоркой артерий
22 января 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рентгенэндовоскулярные хирурги Долгопрудненской больницы помогли сохранить ногу пациенту из Клина. Об этом сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
51-летнего пациента привезла в приёмное отделение бригада скорой помощи. Он жаловался на боль, потерю чувствительности и покалывание правой ноги. Конечность стала холодной и посинела. Все симптомы и данные осмотра указывали на ослабление кровообращения.

Пациента с ишемией нижней конечности забрали в ренгенэндовоскулярную операционную на ангиографическое исследование. Оно выявило закупорку артерий голени.
«Мы выполнили механическую реканализацию и балонную ангиопластику артерий голени от устья. Ангиографический и клинический эффект оказался хорошим», – рассказал заведующий отделением рентгенэндовоскулярных методов диагностики и лечения Владимир Сорокин.
Суть операции – в том, к месту сужения кровеносного сосуда через особый проводник подводят катетер с баллончиком. Достигнув нужного места, баллон раздувается и принимает форму контуров сосуда. Просвет сосуда расширяется, достигая нормальных параметров, и кровоток восстанавливается.

Через два дня после пациента выписали под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Боль прошла, нога стала тёплой и приняла обычный цвет.

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Онколог назвала основной фактор риска для рака легких
Онколог Шабинская: основным фактором риска для рака легких является курение
22 января 2025, 17:36

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Основным фактором риска для развития рака легких является курение, так как табачный дым содержит множество канцерогенов. Об этом заявила врач-онколог Виктория Шабинская в беседе с RuNews24.ru.
Медик также перечислила симптомы рака легких — это хронический кашель, кровь в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса, затруднение в глотании, часто повторяющиеся воспаления легких особенно одной локализации, боль в груди, необоснованная потеря веса.
«Массового скрининга по раку легкого нет. В частности, флюорография, проводимая ежегодно, не является методом скрининга для рака легких. Лучше всего в исследованиях себя зарекомендовало низкодозное КТ грудной клетки в высокорисковой когорте. <…> Маркеры в крови были бы удобным индикатором, однако на данный момент ни один не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для выявления ранних форм», — пояснила Шабинская.
Врач отметила, что на развитие болезни влияет «стаж» курильщика, количество пачек в день, тип продукта. Риск получить рак легких начинает снижаться, по ее информации, только через 5 лет после отказа от пагубной привычки, становясь такой же, как у некурящих, лишь через 15 лет.

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