«Уходят органы»: Диетолог прокомментировала похудение Пермяковой на 10 кг за 2 месяца

Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм @s_permyakova)
53-летняя актриса театра и кино Светлана Пермякова заявила, что за 2 месяца ей удалось сбросить 10 килограммов. Она добавила, что борется с лишним весом давно и хочет, чтобы процесс не был слишком быстрым.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, сказав, что за 2 месяца скинуть 10 килограммов вполне возможно, однако все зависит от исходного веса.
По ее словам, актеры, подстраиваясь под роли, набирая и сбрасывая вес, рискуют.
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«Если мы говорим про обычного среднестатистического человека, то мы привыкли, что человек снижает вес на 2−3 кг в месяц, и что это нормально. И мы тут говорим не про диеты, а про ограничение калорий. Но в клиниках питания человек снижает вес за две недели в среднем на 5% от исходной массы тела», — сказала эксперт.
По ее словам, актеры, подстраиваясь под роли, набирая и сбрасывая вес, рискуют.
«Каждый раз уходят мышцы, тощая масса, внутренние органы. То есть это вредно. Но если у человека есть лишний вес, то мы говорим, вне зависимости от того, какой у него возраст, чтобы он похудел на 5−7% от исходного веса. Людям старше 65 лет рекомендует снижать вес на 1-2 килограмма в месяц, не больше», — пояснила диетолог.
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Анастасия Панченко