Диетолог рассказала, чем полезен кефир и почему он стал трендом в США

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Кефир стал трендом в США, так как раньше в западных странах не были особо распространены традиционные для россиян кисломолочные продукты — кефир, ряженка, простокваша, сметана и другие. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова, комментируя набирающие популярность на Западе видеоролики о пользе кефира.
«В последнее время молоко и все молочные продукты начали «реабилитировать». Ранее научные исследования рекомендовали взрослым людям отказаться от них. <…> Если мы говорим о санаторно-курортном лечении и лечебном питании, то кисломолочные напитки, в частности кефир, рекомендуются для улучшения микрофлоры кишечника, для улучшения сна, пищеварения и в качестве перекуса», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь заведующая центром общественного здоровья Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала о вреде другого популярного напитка. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала на вред сладкой газировки, который наносит желудку даже один ее стакан. Главная их проблема, по ее мнению, — крайне высокое содержание сахара.
«Такая высокая сахарная нагрузка может привести к ожирению и сахарному диабету. Если в напитке используется сахарозаменитель, то опасность развития инсулинорезистентности и, как следствие, ожирения и сахарного диабета не менее высокая. Кроме этого, все сахарозаменители отрицательно влияют на печень», — пояснила Чиркова.Читайте также:
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