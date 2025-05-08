Диетолог развеяла миф о пользе кефира на ночь

Фото: iStock/Massimo Parisi
Специалисты утверждают, что для качественного сна не следует переедать, и советуют пить на ночь, например, стакан кефира.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что употребление на ночь кефира для якобы хорошего сна не имеет никаких научных обоснований.
По ее словам, на хороший сон влияет время засыпания, потому что с 23:00 до 3 часов ночи вырабатываются гормоны сна.
Читайте также:
Диетолог назвала вариант ужина, который поспособствует хорошему сну
Диетолог раскрыла неочевидный факт о черешне
Диетолог раскрыл названия продуктов, которые вредят гипотоникам
«Сейчас молочные продукты не всем подходят, не всеми переносятся. И нет доказательной базы, что кефир, в составе которого будут кисломолочные продукты, хорош. Если у вас нет склонности к отечности, то и квашеную капусту в небольшом количестве можно на ночь. Это если нет проблем сердечно-сосудистой системы, нет варикозных вен», — объяснила эксперт.
По ее словам, на хороший сон влияет время засыпания, потому что с 23:00 до 3 часов ночи вырабатываются гормоны сна.
«Полностью восстанавливается организм исключительно в глубоком сне, для которого мы должны создать все необходимые условия, дабы получить все жизненные бонусы», — заключила Королева.
Читайте также:
Диетолог назвала вариант ужина, который поспособствует хорошему сну
Диетолог раскрыла неочевидный факт о черешне
Диетолог раскрыл названия продуктов, которые вредят гипотоникам
Анастасия Панченко