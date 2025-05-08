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Диетолог развеяла миф о пользе кефира на ночь

Диетолог Королева: кефир на ночь можно заменить квашеной капустой
Фото: iStock/Massimo Parisi

Фото: iStock/Massimo Parisi

Специалисты утверждают, что для качественного сна не следует переедать, и советуют пить на ночь, например, стакан кефира.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что употребление на ночь кефира для якобы хорошего сна не имеет никаких научных обоснований.

«Сейчас молочные продукты не всем подходят, не всеми переносятся. И нет доказательной базы, что кефир, в составе которого будут кисломолочные продукты, хорош. Если у вас нет склонности к отечности, то и квашеную капусту в небольшом количестве можно на ночь. Это если нет проблем сердечно-сосудистой системы, нет варикозных вен», — объяснила эксперт.

По ее словам, на хороший сон влияет время засыпания, потому что с 23:00 до 3 часов ночи вырабатываются гормоны сна.

«Полностью восстанавливается организм исключительно в глубоком сне, для которого мы должны создать все необходимые условия, дабы получить все жизненные бонусы», — заключила Королева.

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Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы
08 мая 2025, 15:05

Родион Газманов (Фото: Инстаграм* @rodder13)

Певец Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы и рассказал о значении праздника для своей семьи.
«Мы никогда вместе этот праздник не отмечали, потому что отец, как правило, на своих гастролях, я на своих», — признался Родион в эфире «Радио России».

Иногда родные собирается днем, в перерыве между площадками для выступления. Однако чаще всего Олег Газманов и его сын проводят 9 мая в работе, рассказал певец.

«Когда чуть-чуть становится потише вокруг, тогда мы встречаемся», — добавил Родион.

Певец откровенничал, что много раз в подростковом возрасте пытался узнать у бабушек и дедушек про войну, но они не рассказывали.

«Я потом уже понял: для них это было слишком тяжелые воспоминания. Они не хотели возвращать это в жизнь», — подчеркнул артист.

В этом году Родион проведет День Победы, выступая в Москве.

«Дорогие друзья, уважаемые россияне, да и в принципе все, кто говорит на русском языке в любой стране мира, это наш праздник — День Великой Победы. Я поздравляю вас с ее юбилеем. 80 лет назад наши предки победили фашизм и это исторический день. Это день, который никогда нельзя забывать. Это праздник, который нужно всегда носить с собой», — заключил Родион Газманов.

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Психолог рассказала, как родитель может помочь ребенку на ЕГЭ
Психолог Дунаева: перед ЕГЭ родитель должен поговорить с ребенком
08 мая 2025, 15:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Совсем немного времени осталось до сдачи единого государственного экзамена. Стресс накануне ЕГЭ испытывают не только школьники, но и их родители, которые за них сильно переживают.
Психолог Елена Дунаева в беседе с «Радио 1» заявила, что в преддверии ЕГЭ ребенок находится в среде, где испытывает давление от родителей.

«Они думает, что он будет лучшим, хотя переживают, что не справится. Оказывают давление учителя, которые говорят, что единственная цель ваших 11 лет учебы — сдача экзаменов. И жизнь делится на «до» и «после». В этот момент ребенку нужна поддержка, как никогда. Поддержка разговором», — сказала эксперт.

По ее словам, родитель должен понимать, что чем больше он переживает и волнуется, тем больше это передается ребенку.

«С ребенком можно обсудить моменты, когда что-то может пойти не так, что есть запасной вариант. Очень важно прописать варианты, потому что ЕГЭ — это не край света, это маленький опыт в жизни. Нужно донести, что есть право на ошибку. Ребенок должен понимать, что он не заслуживает любовь, а его любят таким, какой он есть», — отметила психолог.

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#учителя
#отношения
#поддержка
#право
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Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в РФ
РИА Новости: Turkish Airlines отменила рейсы в РФ на 8 мая с турецких курортов
08 мая 2025, 12:15

Фото: iStock/ GordZam

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в РФ с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в туриндустрии.
«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — обратил внимание информатор.

Отмечалось, что в настоящий момент туроператоры стараются разобраться с проблемой.

Источник связал решение Turkish Airlines с задержками и отменами авиарейсов в аэропортах Российской Федерации — перенесены как минимум 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

А вот турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не сообщала об отмене рейсов в Россию, подчеркнул источник.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов вводились в нескольких российских аэропортах, в том числе 6 мая и 7 мая. Это коснулось аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а еще аэропортов Сочи, Казани и иных регионов. Часть рейсов задержали или отменили.

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#самолёты
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День Глафиры Горошницы 9 мая: почему нельзя стричь ногти и есть картошку, народны приметы
08 мая 2025, 09:18

Фото: istockphoto / Konstanttin

В народном календаре 9 мая отмечается Глафиров день, также известный как Глафира Горошница. С этим днём на Руси связывали начало посевной: традиционно в это время крестьяне приступали к посадке гороха и картофеля.
Особым символом дня считалась ласточка — птица, которую наши предки почитали за чистоту, святость и особую связь с домашним очагом. О том, что можно и нельзя делать 9 мая, расскажет «Радио 1».

Кто такая святая Глафира Горошница: история праздника


Святая Глафира жила в IV веке и служила при дворе супруги римского императора Лициния. По преданию, император воспылал к девушке недобрым интересом, и, спасаясь от его притязаний, Глафира попросила защиты у царицы. Та помогла ей бежать в город Амасия, где Глафиру приютил епископ Василий.

В это время в городе строился храм, и девушка пожертвовала все свои средства на его строительство. Она также обратилась к царице с просьбой о помощи, но её послание было перехвачено. Узнав о местонахождении беглянки, Лициний приказал немедленно арестовать её и епископа. Однако Глафира скончалась до того, как её успели схватить. Василия позже казнили.

Глафира Горошница: традиции на Руси


На Руси святую почитали как Глафиру Горошницу. В этот день хозяйки готовили блюда из гороха — варили кашу и суп с мясом, чтобы укрепить здоровье и зарядиться силами на весь сезон полевых работ. По поверьям, сытный стол в этот день сулил хороший урожай.

Если на березах к этому времени уже распускались почки, крестьяне приступали к посеву бобовых и корнеплодов. Чтобы защитить грядки от утренних заморозков, их посыпали торфом.

Ласточка как священный символ


Щебет ласточки в народе воспринимался как молитва, а саму птицу — как защитницу семьи. Считалось добрым знаком, если ласточка свивала гнездо под крышей дома. Это сулило благополучие, рождение детей и мир в семье.

А вот если птица покидала своё гнездо — ждали бед. Верили также, что ласточкино гнездо оберегает дом от пожара, а красное пятнышко у птицы — след от огня, с которым она борется.

Птиц берегли: убить ласточку считалось большим грехом — такой человек лишится удачи, а разрушивший гнездо рисковал потерять дом или близких.

Если ласточка залетала в дом — это расценивалось как знак скорой свадьбы для незамужней девушки. Молодые женщины умывались при виде птицы, чтобы сохранить красоту и здоровье.

Фото: istockphoto / drakuliren

В некоторых деревнях к прилёту ласточек пекли фигурное печенье в форме птиц с расправленными крыльями, встречая весну, которую, как верили, ласточка отмыкает золотыми ключами.

Что нельзя делать 9 мая


С Глафировым днём связано множество запретов. Считалось, что:

  • свататься в этот день нельзя — брак будет недолговечным и несчастливым;
  • стричь ногти запрещалось, чтобы не ослабить здоровье;
  • мужчинам в этот день не рекомендовалось сеять горох — считалось, что урожая не будет: земля не примет посев;
  • ужин с картофельными блюдами лучше отложить: по приметам, это может привести к ссорам и недопониманию в семье;
  • ловить ласточек строго запрещалось — такая выходка, по поверью, оборачивается тяжёлой жизненной ситуацией или одиночеством;
  • разбирать шкафы и наводить порядок в одежде не советовали: может повлечь за собой бытовые неурядицы и мелкие проблемы;
  • стричь ногти или делать маникюр и педикюр также не стоит — народная молва предупреждает: это может подорвать здоровье.

Что можно и нужно делать 9 мая


  • Горох и картофель сажали исключительно женщины — верили, что женские руки придадут посевам силу, и урожай получится богатым;
  • готовили блюда из гороха — например, супы и каши. Считалось, что они укрепляют здоровье и приносят силу;
  • хозяйки уделяли внимание дому, стараясь наполнить его спокойствием, угощали птиц зёрнами и наблюдали за приметами, чтобы предсказать погоду и подготовиться к лету.

Народные приметы о погоде на 9 мая


В этот день внимательно следили за природой. Вот некоторые приметы:

  • восточный ветер утром — к сухой погоде;
  • радуга на небе — к грозе;
  • молнии без грома — к ясной погоде;
  • распустившиеся листья на берёзе, клёне или ольхе — к засушливому лету;
  • если к полудню ветер стихает — будет тепло;
  • снег в этот день — к хорошему урожаю гречихи;
  • ясное, солнечное небо — к обилию овощей;
  • потемнение облаков — предвестие грозы.

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Самолет из Стамбула в Петербург развернули над Румынией и вернули в Турцию
08 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/Dushlik

Авиарейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«Борт турецкого лоукостера Ajet VF291 ... должен был оказаться в Питере в 00:45. Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», — передает telegram-канал.

Пассажирам сказали, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над петербургским аэропортом Пулково. При этом данные Росавиации свидетельствуют об обратном. Воздушная гавань продолжает осуществлять прием и отправку авиарейсов.

Единственным ограничением является запрет на прием перенаправленных рейсов из других городов. Причиной этого является отсутствие свободных мест для стоянки самолетов.

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