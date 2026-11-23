Финансовый консультант назвала ошибки, которые делают домашнюю еду дороже
Покупка продуктов без списка и испорченные блюда способны свести на нет экономию от домашнего питания, предупредила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Чтобы сократить траты, эксперт посоветовала заранее составлять меню на несколько дней. Перед походом в магазин стоит проверить запасы. При этом полезно выбирать рецепты с общими ингредиентами: например, овощи пригодятся для салата, супа и гарнира.
Часть готовой еды консультант предложила оставить на следующий прием пищи или заморозить, соблюдая условия безопасного хранения. Такой подход избавит от необходимости каждый день готовить заново.
При высокой нагрузке на работе Матвеева рекомендует рассмотреть готовые блюда и полуфабрикаты. По ее словам, при сравнении расходов стоит учитывать стоимость дополнительных ингредиентов, число порций и возможные остатки. Если для домашнего ужина придется купить продукты, которым затем не найдется применения, готовая еда может оказаться рациональнее.
Консультант обратила внимание и на распределение домашних обязанностей. Помимо готовки, семья тратит время на составление меню, проверку запасов, покупки и уборку кухни. Если все задачи берет на себя один человек, его нагрузку легко недооценить.
Матвеева предложила партнерам разделить обязанности или чередовать дни. Например, один может готовить ужин, а другой — покупать продукты и мыть посуду. При этом строгого деления пополам не требуется: главное, чтобы договоренность устраивала обоих.
При изменении рабочего графика эксперт советует заново обсудить бытовые вопросы. По ее словам, раннее возвращение домой само по себе не обязывает человека ежедневно готовить для всей семьи.
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