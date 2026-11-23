23 ноября 2026, 07:17

Финэксперт Матвеева: покупка продуктов без плана сделает домашнее питание дороже

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Покупка продуктов без списка и испорченные блюда способны свести на нет экономию от домашнего питания, предупредила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. Об этом сообщает «Газета.Ru».