Эксперт объяснил, почему доставка к определенному часу обходится дороже
Выбор точного времени доставки иногда увеличивает расходы магазина на курьера. Причина кроется в организации поездок, рассказал предприниматель и эксперт по электронной коммерции и маркетплейсам Александр Глуглин. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам эксперта, широкий интервал позволяет диспетчеру включить адрес в маршрут, когда курьер окажется рядом. Если клиент выбирает конкретный час, сотруднику приходится подстраивать график. Например, он уже завершил работу в нужном районе и вынужден вернуться. Другой вариант — передать посылку коллеге. При планировании нужно учесть и возможные задержки на предыдущих точках.
Глуглин привел пример: обычная остановка по пути занимает десять минут, а повторная поездка увеличивает это время до 35 минут. При внутренней ставке в 600 рублей за час дополнительные 25 минут компания оценивает в 250 рублей.
Эксперт уточнил, что эта сумма не всегда означает рост затрат на зарплату. Если курьер успевает выполнить поручение в пределах смены, компания лишается времени для других доставок. Отдельный выезд или переработка уже влекут прямые расходы.
Чтобы оценить цену точного интервала, Глуглин предложил сравнить два маршрута с одинаковыми заказами и сроками, которые магазин уже обещал покупателям. Разница покажет, сколько времени и километров добавит новое условие.
Предприниматель напомнил, что магазин несет расходы даже при бесплатной доставке. Он может покрыть их за счет дохода от продажи. При этом магазин вправе предложить клиенту точный час без доплаты, если адрес удобно вписывается в график курьера. На итоговую цену влияют район, время и загруженность службы доставки.
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