23 ноября 2026, 07:16

Бизнес-эксперт Глуглин: доставка в выбранный час требует доплаты из-за маршрута

Фото: iStock/nirat

Выбор точного времени доставки иногда увеличивает расходы магазина на курьера. Причина кроется в организации поездок, рассказал предприниматель и эксперт по электронной коммерции и маркетплейсам Александр Глуглин. Об этом сообщает «Газета.Ru».