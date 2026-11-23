23 ноября 2026, 08:40

Капуста, морковь и свёкла помогут разнообразить зимний рацион

Фото: iStock/william87

Капуста, морковь и свёкла помогут разнообразить зимний рацион и получить витамины и клетчатку, рассказали эксперты центра компетенций Роскачества по развитию продукции на растительной основе. Об этом сообщает RT.