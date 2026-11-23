Роскачество назвало три доступных источника витаминов зимой
Капуста, морковь и свёкла помогут разнообразить зимний рацион и получить витамины и клетчатку, рассказали эксперты центра компетенций Роскачества по развитию продукции на растительной основе. Об этом сообщает RT.
Белокочанная капуста содержит витамин C, который поддерживает иммунную систему, помогает синтезу коллагена и защищает клетки от окислительного стресса. В ней присутствуют витамин K, фолаты и пищевые волокна.
Специалисты предложили употреблять капусту в свежем виде, тушить или запекать. При выборе квашеной стоит обращать внимание на количество соли. Морковь служит источником бета-каротина. Организм превращает его в витамин A, необходимый для зрения, кожи и работы иммунной системы.
Свёкла содержит калий, фолиевую кислоту, клетчатку и антиоксиданты. Калий помогает работе сердца и мышц, а фолиевая кислота участвует в кроветворении. Природные нитраты в составе корнеплода способствуют расширению сосудов и поддерживают кровообращение.
Эксперты советуют не ограничиваться отдельными продуктами. Для разнообразного питания они рекомендуют чередовать овощи разных цветов и видов, употреблять их свежими, готовить и квасить.
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