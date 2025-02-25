Диетолог раскрыла, сколько блинов можно съесть в день без вреда для здоровья

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Главным символом Масленицы, которая проходит с 24 февраля по 2 марта, являются блины, однако переедать их не стоит, так как это может привести к набору лишнего веса, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Двух-трех блинчиков в день вполне достаточно для того, чтобы полакомить себя и получить удовольствие от блюда, и при этом не переесть, не набрать избыток веса и не навредить собственному организму. Избыток хлебобулочных изделий, включая блины, может негативно сказаться на здоровье человека», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.
Особенно это касается людей, которые страдают лишним весом, имеют инсулинорезистентность или сахарный диабет, подчеркнула эксперт.
Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что избавиться от лишнего жира человеку может помочь кофе. По ее словам, этот напиток улучшает метаболизм и стимулирует выработку гормона счастья, избавляя от потребности лишний раз съесть калорийные продукты в стрессовой ситуации.
Также эксперт добавила, что кофе является одним из эффективных мочегонных средств.
«Полагаю, многие замечали, что после чашечки кофе хочется посетить уборную. Действительно, напиток быстро выводит жидкость из организма, улучшает метаболизм, особенно после приема пищи. Все это становится возможным благодаря наличию в кофе хлорогеновой кислоты», — пояснила Соломатина.Она уточнила, что хлорогеновая кислота влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение, что может влиять на более быстрый процесс похудения.
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