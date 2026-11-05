«Использует как сырьё»: Холодец из куриных лапок назвали почти чистым коллагеном
Врач Волкова: холодец из куриных лапок содержит почти чистый коллаген I типа
Профессор ПНИПУ Лариса Волкова перечислила полезные свойства холодца из куриных лапок.
В беседе с RT эксперт отметила, что продукт содержит витамины группы B и минералы — кальций, фосфор, калий, магний, железо, медь, цинк и селен.
Куриные лапки Волкова назвала практически чистым коллагеном I типа, который формирует каркас кожи, сухожилий, связок и костей.
«При варке он переходит в бульон в виде желатина, богатого глицином и пролином — аминокислотами, которые организм использует как сырьё для синтеза собственного коллагена, поэтому диетологи нередко рекомендуют его людям с проблемами суставов и кожи, а также спортсменам при высоких нагрузках», — добавила врач.Однако, как подчеркнула специалист, холодец противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью и холецистите, а детям его дают с осторожностью.