Согласно народному календарю, 4 марта отмечается день Архипа и Филимона, который в народе также называли «Вешние обереги». Такое название появилось потому, что этот день считался важным рубежом, когда зима окончательно передавала свои права весне, и люди стремились защитить себя и будущий урожай особыми обрядами. Православная церковь в это время чтит память сразу трех святых — апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона, а также равноапостольную мученицу Апфию. О слиянии древних обычаев с христианской историей, а также о приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Нельзя ссориться и сквернословить. Этот запрет был одним из главных. Считалось, что любое злое слово, сказанное в этот день, вернется бумерангом к обидчику, а весна обойдет стороной дом, где ругаются;

