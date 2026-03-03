День Архипа и Филимона 4 марта: как защитить будущий урожай, сохранить финансовое благополучие и привлечь счастье, народные приметы
Согласно народному календарю, 4 марта отмечается день Архипа и Филимона, который в народе также называли «Вешние обереги». Такое название появилось потому, что этот день считался важным рубежом, когда зима окончательно передавала свои права весне, и люди стремились защитить себя и будущий урожай особыми обрядами. Православная церковь в это время чтит память сразу трех святых — апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона, а также равноапостольную мученицу Апфию. О слиянии древних обычаев с христианской историей, а также о приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКак это часто бывает, день Архипа и Филимона — яркий пример слияния дохристианских верований с православной традицией. Задолго до крещения Руси начало марта было временем активной встречи весны, пробуждения природы и задабривания духов плодородия. С приходом христианства эти обряды не исчезли, а обрели новый смысл, соединившись с памятью о святых.
Святые, чья память отмечается в этот день, жили в I веке в городе Колоссы (Фригия, Малая Азия) во времена жестоких гонений на христиан при императоре Нероне. Апостол Филимон и его супруга Апфия приняли крещение от самого апостола Павла. Они обратили свой дом в настоящую «домашнюю церковь», где собирались верующие для молитв и богослужений. Филимон впоследствии стал епископом города Газы и ревностно проповедовал Слово Божие. Вместе с ними подвизался и святой Архипп, которого по разным версиям считали близким родственником Филимона. Апостол Павел в своем Послании к Филимону называет Архиппа своим «сподвижником».
Их мученическая кончина стала символом невероятной стойкости веры. Во время одного из языческих праздников в честь богини Артемиды разъярённая толпа ворвалась в христианский храм, где совершал службу святой Архипп. Все прихожане в страхе разбежались, но сам Архипп, а также пришедшие ему на помощь Филимон и Апфия остались. Их схватили и повели на суд к градоначальнику. По дороге святого Архиппа зверски истязали, изрезали ножами, и он скончался, не дойдя до места казни. Святых Филимона и Апфию по приговору забили камнями. Ныне святые почитаются в православном мире, и верующие обращаются к ним с молитвами об укреплении в вере, помощи в добрых делах и защите дома от всякого зла.
Традиции дняНа Руси 4 марта наполнялось особыми заботами, ведь от того, как встретишь весну, зависело благополучие всего года. Главным героем дня был, конечно же, хлеб. Обязательным ритуалом было выпекание каравая. Женщины с утра ставили тесто, чтобы испечь круглый, румяный хлеб, символизирующий солнце, которое с каждым днем все дольше задерживается на небе.
Этот каравай, называемый иногда «черепенником», нельзя было резать просто так. Хозяин дома поднимал его на вышитом полотенце высоко над головой, трижды обращаясь к солнцу и высшим силам с просьбой о защите и богатом урожае. Затем хлеб разламывали и раздавали всем домочадцам, соседям, а также обязательно угощали нищих и убогих — считалось, что чем больше добрых дел совершишь в этот день, тем счастливее и богаче будет семья.
Еще один важнейший обряд назывался «зорение снопов». Крестьяне выносили на пригорки или даже поднимали на крыши домов снопы разных злаков — пшеницы, ржи, овса. Их оставляли там на всю ночь до зари. А утром внимательно осматривали: какой сноп больше всего покрылся инеем, та зерновая культура и будет самой урожайной в этом году. Это был своего рода «прогноз» от природы, помогавший крестьянам планировать посевную.
Кроме того, в день Архипа и Филимона старались приготовить как можно больше еды и накрыть богатый стол. Считалось, что щедрое застолье, на которое приглашали всех знакомых и путников, привлечет в дом изобилие и позволит достойно встретить весну.
Девушки же в этот день совершали особый ритуал красоты. Покупали именную икону, клали ее на ночь под подушку с заговором, а утром умывались до восхода солнца, веря, что святые помогут им обрести любовь и счастье.
Народные запретыДень Архипа и Филимона требовал не только активных действий, но и соблюдения строгих запретов, нарушение которых могло навлечь беду.
- Нельзя ссориться и сквернословить. Этот запрет был одним из главных. Считалось, что любое злое слово, сказанное в этот день, вернется бумерангом к обидчику, а весна обойдет стороной дом, где ругаются;
- Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Отказать нуждающемуся в этот день значило накликать на свой дом нищету и неудачи на весь год вперед;
- Нельзя поднимать иголку с пола голыми руками. Если иголка падала, её брали только через ткань или с помощью другого предмета. Поверье гласило, что в противном случае человек скоро столкнется с острыми на язык людьми, которые ранят его обидным словом;
- Нельзя хвалиться успехами и богатством. Хвастовство в этот день могло привести к тому, что удача отвернется от хвастуна, а все начатые дела пойдут прахом;
- Нельзя ходить в грязной одежде и устраивать шумные гуляния. К встрече весны нужно было готовиться, очистившись не только духовно, но и телесно. Ограничение на шум и танцы объяснялось опасением разбудить злых духов, которые, как считалось, обитали в предбаннике или гумне.
Приметы
- Солнечный день 4 марта предвещал щедрый и богатый урожай зерновых;
- Если в этот день шел снег, это указывало на то, что весна будет холодной и затяжной, а трава появится поздно;
- Дождь — предвещает половодье и большой урожай ягод с грибами летом;
- Чайка, пролетевшая над домом, сулила скорый ледоход на реках;
- Если на ночном небе ярко мерцали звезды, то стоит ждать крепких утренников и заморозков.