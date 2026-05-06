Достижения.рф

Врач рассказала о последствиях употребления миндаля каждый день

Диетолог Риццо: В горсти миндаля содержится 20 процентов суточной нормы магния
Фото: iStock/baibaz

Диетолог Натали Риццо рассказала, к каким последствиям приводит употребление миндаля каждый день. Об этом пишет издание Today.



Риццо утверждает, что регулярное употребление миндаля положительно влияет на здоровье. В одной горсти орехов, которая составляет примерно 30 граммов, содержится шесть граммов белка и четыре грамма клетчатки. Кроме того, в ней присутствует половина дневной нормы витамина Е и около 20 процентов суточной нормы магния, который важен для здоровья сердца и нормального сна.

Врач назвала миндаль одним из наиболее полезных орехов, но из-за его высокой калорийности рекомендовала съедать не более одной горсти в день. В 30 граммах миндаля, по словам Риццо, содержится около 160 калорий.

Если вы склонны съедать три горсти орехов, такой перекус можно считать полноценным приемом пищи с точки зрения питательных веществ, отметила диетолог. Она также посоветовала выбирать миндаль без добавления сахара и соли.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0