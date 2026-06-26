Россиян предупредили о вреде народных методов лечения изжоги
Народные методы лечения изжоги, такие как молоко, минералка и сода, дают лишь кратковременный антацидный эффект. Об этом ТАСС сообщил к. м. н., доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
По словам специалиста, краткосрочное облегчение от соды, молока и минеральной воды не решает проблему изжоги в долгосрочной перспективе. Более того, сода может вызвать усиление выработки кислоты через 30-40 минут, а также способствовать задержке жидкости в организме, отекам и повышению артериального давления, отметил медик.
Карпенко подчеркнул, что при регулярном появлении изжоги, её возникновении после употребления различных продуктов или наличии сопутствующих симптомов следует обратиться за медицинской помощью.
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