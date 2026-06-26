Россиян предупредили о вреде народных методов лечения изжоги

26 июня 2026, 10:41

Врач Карпенко: молоко и минералка не лечат изжогу, а сода может навредить

Фото: iStock/Yurii Yarema

Народные методы лечения изжоги, такие как молоко, минералка и сода, дают лишь кратковременный антацидный эффект. Об этом ТАСС сообщил к. м. н., доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.