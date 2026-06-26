Академик Бокерия обозначил предел скачков давления у здорового человека
Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал, каким должен быть предел скачков артериального давления у здорового человека. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, артериальное давление может изменяться в течение нескольких минут. Это может быть вызвано различными факторами: стрессом, радостью или резкими движениями, например, ускорением шага. Академик подчеркнул, что у здорового человека давление быстро возвращается в норму — к показателям 120 на 80 мм рт. ст., независимо от возраста.
Кардиохирург отметил, что давление 110 на 70 или 110 на 60 также считается нормальным. Верхнее, систолическое давление не должно превышать 140 мм рт. ст., а нижнее, диастолическое — 80 мм рт. ст., добавил он. Бокерия заключил, что артериальное давление и пульс являются жизненно важными показателями, которые необходимо контролировать, так же как и вес.
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