Академик Бокерия обозначил предел скачков давления у здорового человека

26 июня 2026, 08:12

Академик Бокерия: систолическое давление не должно превышать 140

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал, каким должен быть предел скачков артериального давления у здорового человека. Об этом пишет РИА Новости.