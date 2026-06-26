Названа неочевидная причина разбитости после восьмичасового сна

26 июня 2026, 10:17

Психолог Плиего: стресс является причиной разбитости после восьмичасового сна

Фото: iStock/Red Stock

Психолог Хосе Мартин дель Плиего заявил, что, просыпаясь после восьмичасового отдыха и соблюдая большинство рекомендаций по гигиене сна, многие люди не чувствуют прилив сил, а наоборот, сталкиваются с утомлением и разбитостью.





Плиего отмечает, что источником плохого состояния после сна является активность нервной системы. Дело в том, что, живя в условиях постоянного стресса и непрерывного потока информации, человек постепенно перестаёт чувствовать расслабление, и даже во время сна не ощущает покой.





«Наш организм находится в состоянии повышенной готовности, а не отдыхает. Хотя может казаться, что мы спим, на самом деле мы постоянно начеку», — отметил он.