Названа неочевидная причина разбитости после восьмичасового сна
Психолог Плиего: стресс является причиной разбитости после восьмичасового сна
Психолог Хосе Мартин дель Плиего заявил, что, просыпаясь после восьмичасового отдыха и соблюдая большинство рекомендаций по гигиене сна, многие люди не чувствуют прилив сил, а наоборот, сталкиваются с утомлением и разбитостью.
Плиего отмечает, что источником плохого состояния после сна является активность нервной системы. Дело в том, что, живя в условиях постоянного стресса и непрерывного потока информации, человек постепенно перестаёт чувствовать расслабление, и даже во время сна не ощущает покой.
«Наш организм находится в состоянии повышенной готовности, а не отдыхает. Хотя может казаться, что мы спим, на самом деле мы постоянно начеку», — отметил он.
Неприятное известие также заключается в том, что увеличение времени сна или дозы снотворных веществ в данном случае никак не повлияют на качество отдыха.
Гораздо более эффективными, по мнению Плиего, могут оказаться общение с позитивными людьми, прогулки на природе, занятия физической активностью и отстранение на некоторое время от чрезмерного потока информации.