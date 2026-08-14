Терапевт объяснил, как отличить грипп от обычной ОРВИ
Терапевт Максим Губка рассказал, что грипп часто начинается внезапно: самочувствие резко ухудшается за несколько часов. Быстро растёт температура, появляется озноб, сильная слабость, ломота и головная боль.
В беседе с «Газетой.Ru» врач «СМ-Клиника» отметил, что простудные вирусные инфекции чаще развиваются иначе. Их первыми признаками нередко становятся насморк, чихание, заложенность носа и неприятные ощущения в горле. Жар при этом обычно менее выражен.
Для гриппа характерен сухой изматывающий кашель, возникающий спустя время после первых симптомов. Врач призвал не ставить диагноз самостоятельно: осложнения возможны при любой ОРВИ.
За медицинской помощью следует обратиться при длительной высокой температуре, одышке, боли в груди, спутанности сознания, рвоте, обезвоживании или резком ухудшении после краткого облегчения.
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