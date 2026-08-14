Терапевт объяснил, как отличить грипп от обычной ОРВИ

14 августа 2026, 09:19

Врач Губка: при гриппе становится плохо за несколько часов, при ОРВИ — постепенно

Фото: iStock/simpson33

Терапевт Максим Губка рассказал, что грипп часто начинается внезапно: самочувствие резко ухудшается за несколько часов. Быстро растёт температура, появляется озноб, сильная слабость, ломота и головная боль.