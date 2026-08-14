Россиянка отказалась от бритья ног на два года и поделилась опытом

14 августа 2026, 10:21

Блогерша Златоцвета Петрова рассказала об отказе от бритья ног

Фото: iStock/PeopleImages

Российская блогерша Златоцвета Петрова, выступающая за бодипозитив, уже около двух с половиной лет не удаляет волосы на ногах. Она показала свою внешность в ролике и рассказала, как изменила отношение к привычному уходу.