Россиянка отказалась от бритья ног на два года и поделилась опытом
Российская блогерша Златоцвета Петрова, выступающая за бодипозитив, уже около двух с половиной лет не удаляет волосы на ногах. Она показала свою внешность в ролике и рассказала, как изменила отношение к привычному уходу.
Петрова, известная под ником zlatotsveta, призналась в своих соцсетях, что в начале эксперимента испытывала дискомфорт. Со временем она стала ощущать больше свободы и перестала ориентироваться на чужие представления о внешности.
По словам блогерши, сейчас в интернете все чаще встречаются девушки, открыто показывающие небритые ноги, морщины, целлюлит, усики и отсутствие маникюра. Петрова выразила им поддержку.
Публикация вызвала спор в комментариях. Часть пользователей сравнила отказ от бритья с пренебрежением гигиеной и усомнилась в ценности такого опыта. Подписчики блогерши в ответ призвали уважать право людей выглядеть так, как им комфортно, и оставили ей комплименты.
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