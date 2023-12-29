Диетолог Журавлева рекомендовала заменить холодец индейкой в Новый год

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что в новогодние праздники есть риск не просто набрать лишний вес, но и навредить системе ЖКТ из-за достаточно вредной калорийной пищи.
В этой связи врач рекомендовала по возможности постараться заменить вредную пищей более умеренной.
Она напомнила о вреде салата «Оливье», а также о пагубном воздействии алкоголя вкупе с вредной высококалорийной новогодней едой на организм.
Ранее актриса Ольга Павловец поделилась, что будет отмечать Новый год в семейном кругу с салатом «Оливье» и «Шубой».
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«Не забывайте, что лучшая еда — приготовленная самостоятельно. Помимо соусов и так далее, приготовьте курицу-гриль, индейку. Это будет лучше колбас или даже холодца», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее актриса Ольга Павловец поделилась, что будет отмечать Новый год в семейном кругу с салатом «Оливье» и «Шубой».
«Новый год всегда встречаем в кругу семьи — близкие, родные люди всегда рядом... На праздничном столе у нас традиционные новогодние блюда — салат «Оливье», «Селедка под шубой». <...> В эту новогоднюю ночь будем есть манты», — рассказала в беседе с Балтийским бюро «АН» Павловец.
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