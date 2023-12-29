Карин Кнайсль поздравила петербуржцев с Новым годом

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Экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль посетила «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и поздравила горожан с наступающими праздниками.
«Добрый день, уважаемые читатели! Вам желаю читать каждый день хорошие новости», – приводит «Петербургский дневник» обращение Кнайсль к петербуржцам.
Также она во время посещения «Новогодней почты» отправила открытку своему коллеге Виктору.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в роли Деда Мороза поздравили маленьких пациентов детской городской клинической больницы имени Башляевой в Москве.
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Мелисса Тимофеева