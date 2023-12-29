Шеф-повар Кузнецов раскрыл секрет сохранения новогодних салатов

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Бренд-шеф Максим Кузнецов рекомендовал для сохранения качества салатов не оставлять их на всю новогоднюю ночь на столе.
«Обычно праздничное застолье длится действительно долго. Именно в это время и начнутся процессы, забирающие свежесть блюда. При комнатной температуре в течение пары часов в тарелке образуются бактерии и начинают активно размножаться. Представьте, что произойдет, если салат простоит на столе всю ночь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кузнецов.
Он добавил, что салаты стоит заправлять майонезом лишь перед самым употреблением, а не хранить их заправленными. Кроме этого, специалист посоветовал убирать блюда в холодильник каждый раз после того, они разложены по тарелкам.
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