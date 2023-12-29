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Россиянам раскрыли метод эффективного избавления от стресса

Врач Шеленговский рекомендовал принимать стресс, отпуская его
29 декабря 2023, 19:41
Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский дал несколько рекомендаций по борьбе с предновогодним стрессом, среди которых научиться принимать стрессовые состояния и при этом отпускать их.

Кроме этого, врач советовал окружать себя успешными и мотивированными на высокие достижения людьми, а также не исключать из жизни спорт. Также, отмечает эксперт, после физических упражнений не помешает медитация и успокаивающие процедуры, которые также способствуют снятию стресса.

«Нередко стрессовое состояние способны вызвать обстоятельства на работе, а также коммуникация с другими людьми. Неправильная интерпретация событий, отсутствие объективного мышления, обиды, неприятные ситуации и моральная незрелость тоже могут вогнать нас в тупик и вызвать стресс», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Шеленговский.

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#врач
#правила
#стресс
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Врач Иванов предложил ввести ограничения для прерывания распространения простуд
29 декабря 2023, 17:13

Фото: istockphoto.com/SiberianArt

Профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры.
Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.

«Если у нас эпидемия, вспышка, то какие могут быть массовые мероприятия, какие сборы? Тогда, действительно, идём на прерывание цепочки. На две недели всё прекратили, разошлись. Разорвали цикл инкубационный, передачу патогена – и все спокойно опять вышли», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Иванов.

Ранее аллерголог Марина Суворова рассказала, при каких обстоятельствах может возникнуть аллергия на искусственную ель.

«Всё зависит от множества факторов, таких, как материал. Ели могут быть натуральными или искусственными. В случае с живым деревом реакцию может вызывать, например, смола. Также аллергия может быть вызвана грибком, который может находиться в древесине. Реакция может начаться из-за химических веществ, которыми обрабатывают деревья. В случае искусственной ели аллергия может возникнуть из-за материала, накопления пыли», — пояснила в беседе с RT Суворова.

Также аллергическую реакцию могут вызвать ёлочные украшения и игрушки.

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#ели
#аллергия
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В Новосибирске врачи спасли пациента с редчайшим синдромом Фабри
29 декабря 2023, 05:11

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи центра Мешалкина в Новосибирске спасли пациента с редким синдромом Фабри — генетическим заболеваем, вызванным образованием и усвоением организмом определённых ферментов. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на официальную группу медучреждения в соцсетях.
В публикации говорится, что врачи своевременно провели реанимационные мероприятия, в результате которых им удалось предотвратить остановку сердца.

После определения диагноза пациента направили в Новосибирск, где ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Отмечается, что медики на МРТ-снимках обнаружили у мужчины особенно сложную структуру сердца.

Операция, в ходе которой хирурги устранили очаги аритмии с внешней и внутренней стороны сердце, длилась более шести часов. Спустя четыре дня мужчину выписали из больницы.

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#новосибирск
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В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ
29 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Аргентине зафиксирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВОЗ.
«20 декабря НКП ММСП Аргентины уведомил ВОЗ о случае заражения человека ЗЛЭ. Это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия», — говорится в публикации.

Западный лошадиный энцефалит — редкое вирусное заболевание, поражающее лошадей и людей. Передаётся ЗЛЭ комарами. Всемирная организация здравоохранения считает, что потенциально вирус посредством миграции инфицированных птиц или перемещения зараженных животных и людей может распространиться в другие районы.

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#воз
#заболевания
#вирусы
#рф
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Кабмин РФ разрешил выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя
29 декабря 2023, 01:36

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство РФ дало отечественным компаниям «Промомед» и «Герофарм» разрешение сроком до 31 декабря 2024 выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия иностранного правообладателя.
«Разрешить «Герофарм» и «Промомед» использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, принадлежащими компании «Ново Нордиск», по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании «Ново Нордиск» в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», — цитирует текст соответствующего документа РИА Новости.

Гендиректор «Герофарм» отметил, что благодаря выдаче принудительной лицензии компании смогут обеспечивать пациентов востребованным препаратом в законном порядке.

«Мы видим большой неудовлетворенный спрос и готовы выпустить до 300 тысяч упаковок уже до конца года. В дальнейшем мы планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить всю потребность в семаглутиде на российском рынке», — рассказал он журналистам.

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#кабмин
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Подмосковный нутрициолог Гарькина рассказала, как выбрать продукты для новогоднего стола
28 декабря 2023, 22:57

Фото: Мария Шматкова

Собирая новогодний стол, следует придерживаться двух простых правил: не готовить впрок и не переедать. Об этом заявила нутрициолог из Одинцова Ольга Гарькина. По словам специалиста, для праздничного стола лучше выбрать простые блюда.
«В преддверии Нового года хотела бы помочь собрать новогоднюю корзину, чтобы продукты были полезные, и не было никаких последствий с желудочно-кишечным трактом после продолжительных январских праздников. Обязательно должны быть мясные продукты, рыба и овощи. Не забудьте про соленья, потому что в них присутствуют лакто- и бифидобактерии. Они помогут переработать всю пищу, которую мы съедим в Новый год», – сказала Гарькина.
Специалист рекомендует для новогоднего стола икру – это и белок, и полезные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
«Лучше остановить выбор на слабосолёной кетовой икре, которая подойдёт для закусок и украсит праздничный стол. Отправляется в нашу корзину и слабосолёная красная рыбка. Её лучше подавать на листьях свежего салата и добавить ломтики лимона для вкуса», – отметила Гарькина.
На горячее нутрициолог предлагает запечь корейку из баранины, так как она не только вкусная, но и эффектно смотрится. Блюдо можно оформить в виде короны.
«Корейку нужно покупать на ленте, тогда её после приготовления можно развернуть, и получается настоящая корона. Обязательно сделайте клюквенный соус к мясу. Для соуса берём клюкву, отвариваем, перетираем через сито, добавляем немного соли и специй, можно», – поделилась Ольга.
Начать застолье следует с мяса или рыбы, причём обязательно в сопровождении овощного салата. Остальное лучше оставить на потом. Так можно сразу удовлетворить чувство голода из-за насыщения белками.
«Это значит, что в дальнейшем вы не будете хаотично закусывать всем подряд. Главное правило – во всём придерживаться меры, чтобы после праздников не прибавились лишние килограммы и проблемы с пищеварением. Не готовьте сразу много, чтобы продукты не портились», – посоветовала специалист.
Она также рекомендовала делать каждый день свежие салаты, а сладости и фрукты есть в первой половине дня.

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На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей
28 декабря 2023, 22:11

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На обеспечение жителей Подмосковья льготными лекарствами в 2024 году планируют направить более 19 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В Подмосковье насчитывается порядка 700 тыс граждан, имеющих право на льготные лекарства. На их лекарственное обеспечение в следующем году будет выделено 19,2 млрд рублей: 3,3 млрд из федерального бюджета и 15,9 млрд рублей – из регионального», – пояснил депутат.
Благодаря введению электронного рецепта теперь при посещении аптеки не нужен бумажный вариант. Достаточно назвать фармацевту фамилию, имя, отчество, дату рождения, а при необходимости – номер СНИЛС или полиса ОМС.
«Оформить такой рецепт можно без посещения поликлиники. Это может сделать лечащий врач с помощью телемедицинской консультации. Продлить и скорректировать электронный рецепт на лекарства жители Московской области могут дистанционно», – подчеркнул Голубев.
Всего с начала года было оформлено около 900 тыс электронных рецептов на льготные препараты.

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#московская область
#здравоохранение
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Дерматолог Скорогудаева заявила об опасности выдавливания прыщей
28 декабря 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Дерматолог Ирина Скорогудаева заявила о том, что выдавливать прыщи опасно, поскольку это может привести к постакне.
«Эти элементы вообще лучше не трогать, потому что они очень глубокие. Вот почему они после себя оставляют рубцы – так называемые постакне. Там воспалительный процесс уходит глубоко, не только в дерму, но и в гиподерму – подкожно-жировую клетчатку», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.

Также она отметила, что выдавливание прыщей может привести к тому, что всё содержимое может попасть в кровоток, что также опасно.

Специалист напомнила, что акне и прыщи могут появляться из неправильного питания, в частности, употребления большого количества углеводов, а также проблем ЖКТ.

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#здоровье
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#врач
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Петербургские врачи провели сложную операцию и спасли пациентку
28 декабря 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/Leandro Santiago

Врачи НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе выполнили сложную нейрохирургическую операция на спинном мозге и спасли пациентку.
Благодаря усилиям врачей, пациентка теперь снова может ходить.

Так, у пациентки была обнаружена огромная опухоль, которую врачам в итоге удалось удалить.

«Оперировать опухоли в плановом порядке мы не можем, пациенты должны направляться в профильные специализированные онкологические учреждения. Но в данном случае ситуация была экстренной. Учитывая такой размер новообразования на шесть позвонков в шейном отделе, решиться на удаление было сложно. Если честно, на позитивный результат особо не надеялись, о чем и сообщили пациентке, потому что решение о такой операции с высоким хирургическим риском принимает пациент», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» директор НИИ скорой помощи, врач-нейрохирург Вадим Мануковский.

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#операции
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Иммунолог Крючков: Поезд может стать хорошим источником заражений
28 декабря 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Serjio74

Иммунологом Николай Крючков заявил, о том, что участившиеся случаи заражений вирусными заболеваниями в поездах вызваны тем, что сам по себе такой транспорт является хорошим местом для распространения болезни.
«Если люди едут по 2-3 дня в поезде, то он становится хорошим источником заражения, как и любой другой общественный транспорт. Это, можно сказать, рассадник инфекций, так как в закрытом помещении собираются незнакомые люди и инфекции могут легко передаваться от человека к человеку», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.

Он уточнил, что такие случаи заражения более свойственны для ОРВИ.

При этом, в общем, отмечает специалист, случаи заражений в поездах не настолько сильно распространены.

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#орви
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