Россиянам раскрыли метод эффективного избавления от стресса

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Специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский дал несколько рекомендаций по борьбе с предновогодним стрессом, среди которых научиться принимать стрессовые состояния и при этом отпускать их.
«Нередко стрессовое состояние способны вызвать обстоятельства на работе, а также коммуникация с другими людьми. Неправильная интерпретация событий, отсутствие объективного мышления, обиды, неприятные ситуации и моральная незрелость тоже могут вогнать нас в тупик и вызвать стресс», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Шеленговский.
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