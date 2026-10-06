Диетологи рассказали, почему греческий йогурт полезен не всегда

06 октября 2026, 17:36

Сладкие разновидности йогуртов могут содержать много добавленного сахара

Фото: istockphoto / Arx0nt

Регулярное употребление греческого йогурта может поддерживать здоровье кишечника благодаря живым бактериальным культурам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на публикацию журнала Parade, переведенную порталом aif.ru.