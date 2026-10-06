Диетологи рассказали, почему греческий йогурт полезен не всегда
Регулярное употребление греческого йогурта может поддерживать здоровье кишечника благодаря живым бактериальным культурам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на публикацию журнала Parade, переведенную порталом aif.ru.
В продукте могут содержаться болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus), термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus), бифидобактерии (Bifidobacterium) и ацидофильная палочка (Lactobacillus acidophilus). При этом количество и состав полезных бактерий в разных йогуртах отличаются, поэтому специалисты советуют изучать маркировку.
Греческий йогурт обычно содержит больше белка и меньше углеводов, чем традиционный. Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, а сочетание продукта с ягодами, орехами и другими источниками клетчатки делает рацион более сбалансированным.
Однако польза йогурта зависит от его состава. В сладких вариантах может быть много добавленного сахара, регулярное избыточное употребление которого способно негативно влиять на здоровье и кишечную микрофлору. Кроме того, в самом йогурте почти нет пищевых волокон, поэтому его рекомендуют сочетать с фруктами, ягодами, орехами или семенами.
Людям с непереносимостью лактозы греческий йогурт иногда подходит лучше обычного, поскольку содержит меньше лактозы.
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