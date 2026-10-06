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Диетологи рассказали, почему греческий йогурт полезен не всегда

Сладкие разновидности йогуртов могут содержать много добавленного сахара
Фото: istockphoto / Arx0nt

Регулярное употребление греческого йогурта может поддерживать здоровье кишечника благодаря живым бактериальным культурам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на публикацию журнала Parade, переведенную порталом aif.ru.



В продукте могут содержаться болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus), термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus), бифидобактерии (Bifidobacterium) и ацидофильная палочка (Lactobacillus acidophilus). При этом количество и состав полезных бактерий в разных йогуртах отличаются, поэтому специалисты советуют изучать маркировку.

Греческий йогурт обычно содержит больше белка и меньше углеводов, чем традиционный. Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, а сочетание продукта с ягодами, орехами и другими источниками клетчатки делает рацион более сбалансированным.

Однако польза йогурта зависит от его состава. В сладких вариантах может быть много добавленного сахара, регулярное избыточное употребление которого способно негативно влиять на здоровье и кишечную микрофлору. Кроме того, в самом йогурте почти нет пищевых волокон, поэтому его рекомендуют сочетать с фруктами, ягодами, орехами или семенами.

Людям с непереносимостью лактозы греческий йогурт иногда подходит лучше обычного, поскольку содержит меньше лактозы.

Дайана Хусинова

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