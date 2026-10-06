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V Всероссийский диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдет с 5 по 8 ноября

Фото: оргкомитет диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!»

V сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдёт с 5 по 8 ноября 2026 года. Его приурочили к Году единства народов РФ.



Диктант, реализуемый с 2022 года, направлен на укрепление гражданского мира и согласия, единства народов страны на основе общероссийской гражданской идентичности, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и защиту исторической правды. В 2025 году акция получила широкий общественный отклик: участие в ней приняли 78,5 тыс. человек из всех 89 субъектов России, организовали 68 очных площадок.

В юбилейном сезоне 2026 года принять участие смогут:

  • учащиеся 5–11 классов школ, гимназий и лицеев (включая частные);
  • студенты колледжей, техникумов и вузов;
  • педагогические работники;
  • граждане старше 18 лет;
  • соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане.
Ответить на вопросы можно будет как дистанционно на сайте проекта, так и на очных площадках. Для участия потребуется мобильное устройство с доступом в интернет. На базовых (очных) площадках также пройдёт опрос общественного мнения на тему патриотизма и ценностных ориентиров.

Организации, желающие стать площадками проведения диктанта, могут выбрать один из двух форматов:

  • Базовый (очный) — массовое мероприятие с подключением к Центральной площадке по ВКС.
  • Дистанционный — участники проходят диктант онлайн с возможностью просмотра трансляции открытия на RuTube.
Необходимо до 30 октября заполнить форму регистрации. После оргкомитет направит ответственным лицам методические материалы и добавит их в информационный канал проекта в мессенджере MAX.

Каждый участник в течение 48 часов получит электронный сертификат с баллами. Абсолютных победителей пригласят на торжественную церемонию награждения в Президентскую академию, они получат дипломы, фирменный мерч и возможность стать участниками просветительской программы в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре (г. Сергиев Посад).
Никита Кротов

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