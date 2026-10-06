V Всероссийский диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдет с 5 по 8 ноября

06 октября 2026, 17:25

Фото: оргкомитет диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!»

V сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдёт с 5 по 8 ноября 2026 года. Его приурочили к Году единства народов РФ.





Диктант, реализуемый с 2022 года, направлен на укрепление гражданского мира и согласия, единства народов страны на основе общероссийской гражданской идентичности, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и защиту исторической правды. В 2025 году акция получила широкий общественный отклик: участие в ней приняли 78,5 тыс. человек из всех 89 субъектов России, организовали 68 очных площадок.



В юбилейном сезоне 2026 года принять участие смогут:



учащиеся 5–11 классов школ, гимназий и лицеев (включая частные);

студенты колледжей, техникумов и вузов;

педагогические работники;

граждане старше 18 лет;

соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане.