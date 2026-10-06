V Всероссийский диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдет с 5 по 8 ноября
V сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдёт с 5 по 8 ноября 2026 года. Его приурочили к Году единства народов РФ.
Диктант, реализуемый с 2022 года, направлен на укрепление гражданского мира и согласия, единства народов страны на основе общероссийской гражданской идентичности, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и защиту исторической правды. В 2025 году акция получила широкий общественный отклик: участие в ней приняли 78,5 тыс. человек из всех 89 субъектов России, организовали 68 очных площадок.
В юбилейном сезоне 2026 года принять участие смогут:
- учащиеся 5–11 классов школ, гимназий и лицеев (включая частные);
- студенты колледжей, техникумов и вузов;
- педагогические работники;
- граждане старше 18 лет;
- соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане.
Организации, желающие стать площадками проведения диктанта, могут выбрать один из двух форматов:
- Базовый (очный) — массовое мероприятие с подключением к Центральной площадке по ВКС.
- Дистанционный — участники проходят диктант онлайн с возможностью просмотра трансляции открытия на RuTube.
Каждый участник в течение 48 часов получит электронный сертификат с баллами. Абсолютных победителей пригласят на торжественную церемонию награждения в Президентскую академию, они получат дипломы, фирменный мерч и возможность стать участниками просветительской программы в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре (г. Сергиев Посад).