Дыхание через анус, испуганные коровы и пьяные черви: чем удивила Шнобелевская премия 2024 года

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В Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления. На протяжении нескольких последних лет, в связи с пандемией Covid-19, церемония проводилась в виртуальном формате, но в 2024 году она наконец прошла в режиме оффлайн. О том, какие необычные награды были вручены в этом году расскажет редакция «Радио 1».
Премия по физике: плавание мертвой форели
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Ученый из Флоридского университета заинтересовался тем, как плавает форель — живая и мертвая. Он заметил, что движения мертвой форели в воде иногда «пугающе» напоминают движения живой рыбы, что может помочь в разработке новых судов.
Премия по физиологии: дыхание через анус
Ученые из США и Японии обнаружили, что млекопитающие способны дышать «энтерально», то есть с использованием кишечника и ануса. Это удивительное открытие стало результатом серии экспериментов, проведенных на мышах, крысах и свиньях. Однако существует замечание: дыхание через анус требует специализированных химических и механических мер.
Премия по демографии: мифы о сверхдолгожителях
Британские и австралийские исследователи выяснили, что высокое число долгожителей в таких регионах, как Сардиния и Окинава, может быть связано с простыми факторами — ошибками в документах, недостатком точных данных о дате рождения и манипуляциями с пенсионными системами.
Премия по ботанике: растения-обманщики
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Ученые из США и Германии провели исследование латиноамериканской бокилы трехлистной, обнаружив, что эти растения способны имитировать форму соседних пластиковых цветов. Выяснилось, что бокила может мимикрировать как под живые растения, так и под их пластиковые аналоги.
Премия по биологии: испуганные коровы
В 1939 году ученые опубликовали статью о факторах, влияющих на молочную продуктивность коров. В ходе экспериментов на спины коров помещали кошек, а рядом иногда взрывали бумажные пакеты. Результаты показали, что испуганные коровы дают меньше молока.
Премия по химии: пьяные черви
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Французские и нидерландские исследователи изучили свойства полимеров и подготовили работу о методах хроматографии для определения состояния «пьяных» и «трезвых» червей.
Премия по теории вероятности: подбрасывание монеты
Более 50 ученых со всего мира провели эксперимент, который показал, что подкинутая монета чаще приземляется той стороной, которой была подброшена. Для этого они провели почти 351 тысячу подбрасываний.
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