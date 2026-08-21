«Дыхание осени»: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
Синоптик Позднякова: на выходных в Москве воздух прогреется до +23 °С
Температура воздуха в столичном регионе на предстоящих выходных будет превышать климатическую норму. Такой прогноз сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В разговоре с «Вечерней Москвой» синоптик отметила, что в пятницу, 21 августа, в Москве воздух прогреется до +21…+23 °С, а по области — до +21…+26 °С.
«Ночью в субботу, 22 августа, будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность, в Москве будет +13…+15 °С, по региону около +10…+15 °С. В дневные часы местами пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров в Москве поднимутся до +21…+23 °С, а в области — до +21…+26 °С», — уточнила Позднякова.
Воскресенье будет более комфортным днем, чем суббота. Днем в столице ожидается +21…+23 °С, а в области — до +20…+25 °С, заключила эксперт.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Агентством городских новостей «Москва» предупредил, что уже на следующей неделе жители столицы ощутят первое «дыхание» осени.
«Погода на следующей неделе в Москве будет относительно прохладной — на 1–3 градуса ниже климатической нормы, с небольшими кратковременными дождями и температурой +14…+19 °С, жители столицы ощутят первое «дыхание» осени. Начиная со вторника столбики термометров уже не доползут до +20 °С», — сказал Шувалов.
Однако синоптик уточнил, что на этом лето не закончится, а чередование тепла и холода будет продолжаться до октября.