«Дыхание осени»: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

21 августа 2026, 16:26

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве воздух прогреется до +23 °С

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Температура воздуха в столичном регионе на предстоящих выходных будет превышать климатическую норму. Такой прогноз сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





В разговоре с «Вечерней Москвой» синоптик отметила, что в пятницу, 21 августа, в Москве воздух прогреется до +21…+23 °С, а по области — до +21…+26 °С.





«Ночью в субботу, 22 августа, будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность, в Москве будет +13…+15 °С, по региону около +10…+15 °С. В дневные часы местами пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров в Москве поднимутся до +21…+23 °С, а в области — до +21…+26 °С», — уточнила Позднякова.

«Погода на следующей неделе в Москве будет относительно прохладной — на 1–3 градуса ниже климатической нормы, с небольшими кратковременными дождями и температурой +14…+19 °С, жители столицы ощутят первое «дыхание» осени. Начиная со вторника столбики термометров уже не доползут до +20 °С», — сказал Шувалов.