Погода на следующей неделе в Москве станет «лебединой песней лета»
Тишковец спрогнозировал потепление до +26 °С в Москве и ливни на выходных
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости сообщил, что в Москве ожидается потепление.
Синоптик напомнил, что прошедшая неделя в ЦФО оказалась провальной по температурным показателям.
«В Центральной России отрицательное отклонение от нормального достигало 5 °С, а погода по холоду напоминала сентябрь; в предстоящую семидневку август опомнится и вернёт свои позиции. Но это уже будет лебединая песня лета», — указал он.Тишковец сообщил, что ночью 17 августа и в первой половине дня в столице пройдут дожди, после полудня воздух прогреется до +23…+26 °С. Во вторник днём тоже ожидаются осадки и температура +21…+24 °С.
Наиболее дождливыми, по словам специалиста, станут выходные. Синоптик отметил, что в субботу и воскресенье прольются грозовые ливни — до 12 литров на квадратный метр, а температура опустится до +20 °С.