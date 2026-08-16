Погода на следующей неделе в Москве станет «лебединой песней лета»

16 августа 2026, 11:19

Тишковец спрогнозировал потепление до +26 °С в Москве и ливни на выходных

Фото: Istock/ardasavasciogullari

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости сообщил, что в Москве ожидается потепление.





Синоптик напомнил, что прошедшая неделя в ЦФО оказалась провальной по температурным показателям.

«В Центральной России отрицательное отклонение от нормального достигало 5 °С, а погода по холоду напоминала сентябрь; в предстоящую семидневку август опомнится и вернёт свои позиции. Но это уже будет лебединая песня лета», — указал он.