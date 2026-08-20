Синоптик раскрыла, будет ли в Москве бабье лето
Синоптик Позднякова: бабье лето наступает не каждый год
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова не стала гарантировать наступление бабьего лета в столичном регионе в сентябре.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт пояснила, что бабье лето — это не любая солнечная погода, а строго определенный метеорологический процесс. И наступает он не каждый год.
«Астрономически и климатически бабье лето всегда заканчивается в день осеннего равноденствия, в этом году — 23 сентября. Сам период устойчивого тепла длится максимум неделю. То, что происходит после 22–23 сентября, нельзя называть бабьим летом», — пояснила синоптик.
Позднякова добавила, что на сегодняшний день невозможно гарантировать наступление бабьего лета в столичном регионе. Однако специалист не исключила, что в сентябре будут теплые деньки. Бабье лето, если оно случится, станет небольшим эпизодом возврата летнего тепла в середине первого осеннего месяца, заключила эксперт.
Пока же в Москве и Подмосковье держится комфортная погода, которую определяет гребень антициклона с юга, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В пятницу, 21 августа, ожидаем дневную температуру около +21...+23 °C. В ночные часы пройдут дожди. Днем распогодится и появится солнце», — поделился он.
В субботу воздух прогреется до +23...+25 °C, а в воскресенье столбики термометров покажут порядка +21...+23 °C. В этот день будет преобладать солнечная погода без существенных осадков, подытожил Ильин.