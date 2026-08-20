Синоптик раскрыла, будет ли в Москве бабье лето

20 августа 2026, 12:13

Синоптик Позднякова: бабье лето наступает не каждый год

Фото: iStock/by-studio

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова не стала гарантировать наступление бабьего лета в столичном регионе в сентябре.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт пояснила, что бабье лето — это не любая солнечная погода, а строго определенный метеорологический процесс. И наступает он не каждый год.





«Астрономически и климатически бабье лето всегда заканчивается в день осеннего равноденствия, в этом году — 23 сентября. Сам период устойчивого тепла длится максимум неделю. То, что происходит после 22–23 сентября, нельзя называть бабьим летом», — пояснила синоптик.

«В пятницу, 21 августа, ожидаем дневную температуру около +21...+23 °C. В ночные часы пройдут дожди. Днем распогодится и появится солнце», — поделился он.