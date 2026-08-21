Синоптик раскрыл, когда в Москве начнется переход к осенней погоде
Плавное снижение температуры воздуха ожидается в Москве в ближайший понедельник. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик предупредил, что в воскресенье в столицу придёт холодный атмосферный фронт, но его влияние будет незначительным: температура поднимется до плюс 22–25 градусов. По его словам, в понедельник вероятность осадков будет низкой, и начало недели порадует хорошей погодой, хотя станет прохладнее.
По утрам ожидается плюс 11–14 градусов, а днём — плюс 19–22, пояснил Тишковец. Метеоролог добавил, что понижение температуры в Москве продолжится, так как природа готовится к смене сезона и плавному переходу от лета к осени.
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