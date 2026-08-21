Синоптик раскрыл, когда в Москве начнется переход к осенней погоде

21 августа 2026, 10:14

Синоптик Тишковец: В Москве в понедельник ожидается плавное снижение температуры

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Плавное снижение температуры воздуха ожидается в Москве в ближайший понедельник. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.