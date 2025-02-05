«Дикая ситуация»: Эколог раскрыл, что на самом деле происходит на пляжах Анапы

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Недавно выяснилось, что в очищенном грунте Анапы обнаружили опасный канцероген. Учёные НИПИ вместе с Всероссийским обществом охраны природы провели анализ песка на анапском побережье.
Экс-депутат ГД (ЛДПР), заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель правления экологического фонда «Столица» Максим Шингаркин в беседе с «Радио 1» заявил, что канцероген был с самого начала, а проблема в другом.
По его словам, возникла «совершенно дикая ситуация», так как мазут вышел в прибойной зоне. Загрязнена была та именно та зона, куда дотянулась вода, выносящая мазут — то есть только часть пляжа. Но при организации последующих работ в рамках ЧС на пляж выпустили большую технику, которая начала перемещаться и тем самым передвигать чистый, незамазученный песок в замазученную зону.
Он добавил, что силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций по ликвидации аварии, которые находятся на берегах Черного моря, Краснодарского края, в Крыму и на территории Ростовской и Херсонской областях до сих пор не задействованы в полном объеме.
Он подчеркнул, что сейчас наблюдается неэффективность деятельности должностных лиц субъекта Федерации Краснодарского края.
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«Проблема всей ситуации заключается в том, что органы исполнительной власти в объекте Федерации Краснодарского края не смогли правильно оценить обстановку, связанную с затоплением танкеров и их разрушением. В результате не менее двух тысяч тонн мазута на пляже Анапы. Но даже тогда это все убирали волонтеры и местные жители», — прокомментировал эксперт.
По его словам, возникла «совершенно дикая ситуация», так как мазут вышел в прибойной зоне. Загрязнена была та именно та зона, куда дотянулась вода, выносящая мазут — то есть только часть пляжа. Но при организации последующих работ в рамках ЧС на пляж выпустили большую технику, которая начала перемещаться и тем самым передвигать чистый, незамазученный песок в замазученную зону.
«Более того, незамазученный песок стали использовать для выстраивания так называемых барьеров прибоя. Вместо того, чтобы в соответствии с действующими регламентами выставлять бетонные блоки, укреплять их теми же самыми сорбирующими матами и выкладывать изоляционные пленки. То есть фактически пляжный песок, который не обладает функцией самовосстановления, был задействован в мероприятиях по ликвидации ЧС. На сегодняшний день 2000 тонн мазута уже перемешалось со 170 тысячами тоннами песка», — объяснил специалист.
Он добавил, что силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций по ликвидации аварии, которые находятся на берегах Черного моря, Краснодарского края, в Крыму и на территории Ростовской и Херсонской областях до сих пор не задействованы в полном объеме.
«Вопросы по промыву песка решены еще 50 лет назад, зарегламентированы. Сейчас у нас идет масштабное загрязнение чистого песка. А впереди выброс того, который скопился под водой вблизи прибойной зоны, в береговой полосе. Там находятся тысячи тонн. Для того, чтобы его вытащить, существуют десятки устройств. Но никто не занимается этим, за исключением группы водолазов, которые ныряют и вручную собирают. Но это смешно», — заявил эколог.
Он подчеркнул, что сейчас наблюдается неэффективность деятельности должностных лиц субъекта Федерации Краснодарского края.
«Небольшая авария поставила в ступор систему управления. Из этого надо делать выводы: организационные и кадровые. Должны быть отработаны правовые решения, административные и финансовые. И если бы не волонтеры, которые в первые дни без средств индивидуальной защиты фактически на руках вынесли весь этот мазут, мы бы имели ситуацию в десять раз более катастрофичную», — заключил Шингаркин.
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Анастасия Панченко