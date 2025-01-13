Фото: iStock/ dehooks
Очистка пляжей Анапы от мазута займет до двух месяцев. Этот срок назвали представители оперативного штаба Краснодарского края в Телеграм-канале.
«Завершить весь процесс очищения песка от мазута планируют в течение 1,5-2 месяцев», — отметили в оперштабе.
В настоящий момент на полигоне обработали 3,6 тысячи тонн песка, на оставшийся объем загрязненного грунта выделили от 4 до 5 дней.
Сейчас четыре специализированные компании занимаются сбором загрязненного грунта на черноморском побережье. Очистка песка на предприятиях проводится при помощи бактерий, которые способны поглощать и перерабатывать нефтепродукты.
Необходимый биопрепарат с примесью азотных и фосфорных удобрений распыляют на поверхность почвы и перемешивают для поступления воздуха, если это необходимо.
Читайте также:
Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута
Глава МЧС Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
На Кубани локализовали вылившийся из танкера «Волгонефть-239» мазут
Ольга Енгалычева