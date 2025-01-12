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Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута

Фото: iStock/Narai Chal

Фото: iStock/Narai Chal

Глава МЧС России Александр Куренков предупредил о возможных опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута в районе порта Тамань. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в Анапе.


Министр указал на важность соблюдения техники безопасности при выполнении работ с учётом высокой вероятности опасных ситуаций, в частности, схода горных пород, горючести и токсичности нефтепродуктов.

Также Куренков подчеркнул, что в районе порта Тамань в Краснодарском крае в настоящее время наблюдается самая сложная обстановка с разливом мазута, поскольку утечка с повреждённого танкера «Волгонефть-239» до сих пор продолжается.

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#александр куренков
#мчс
#нефть
#краснодарский край
#опасность
Убила тайская проститутка? Детали загадочной смерти российского чиновника Клюева на курорте
14 января 2025, 15:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Владивосток потрясен известием о скоропостижной смерти Константина Клюева, замначальника гаража городской администрации.
30 декабря он прибыл в Паттайю, чтобы отдохнуть и восстановить силы, но этот отпуск стал для него последним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Семья в шоке

С первых часов пребывания в отеле Pattaya Garden Resort Константин связался с бывшей женой и старшим сыном, однако вскоре связь с ним прервалась. Родные забили тревогу 10 января, когда Клюев не вернулся домой и не вышел на работу.

В компании проститутки

Спустя несколько дней поисков стало известно о трагической находке: тело чиновника было обнаружено в его гостиничном номере. По информации отеля, накануне его видели в компании женщины, предположительно, проститутки.

Предварительные данные указывают на то, что она могла дать ему смертельную дозу транквилизатора, после чего ограбила и скрылась.

Широкий резонанс в обществе

Константин Клюев оставил после себя двоих детей — 7 и 14 лет. Эта трагедия не только шокировала его семью, но и вызвала широкий резонанс в обществе.

Вопросы, что произошло в последние часы его жизни, остаются без ответов, а близкие теряются в догадках о причинах столь ужасного исхода.

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#трагедия
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#происшествие
#убийство
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В Подмосковье задержали племянника вора в законе Шакро Молодого
14 января 2025, 14:20

Фото: iStock/gorodenkoff

В Балашихе задержали племянника вора в законе Шакро Молодого Виталика Калашова, его подозревают в покушении на убийство. Об этом пишет Mash.
По данным издания, полицейские завели уголовное дело на 22-летнего Калашова еще в декабре, после чего его объявили в федеральный розыск. Поймать его удалось 13 января. Он находился в квартире в Балашихе.

В апреле 2024 года один из самых авторитетных воров в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов) освободился из колонии. Криминальный авторитет поселился недалеко от поселка Николина гора возле Рублевки. По соседству с ним расположены дома премьер-министра России Михаила Мишустина и режиссера Никиты Михалкова. Дорогой особняк охраняется людьми с автоматами и бойцовскими собаками.

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#уголовное дело
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#полицейские
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В Шатуре задержали мужчину, финансировавшего боевиков в Сирии
14 января 2025, 13:56

Фото: iStock/gorodenkoff

33-летнего мужчину, переводившего деньги сирийским террористам, задержали в подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ Московской области совместно с коллегами из Забайкалья, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, мужчина перевёл деньги на счёт базирующейся в Сирии международной террористической организации. Эти деньги использовались для покупки оружия, транспорта и амуниции.

Отмечается, что долгое время мужчина находился за границей. Но вернулся в Россию для замены документов.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские при поддержке СОБР задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков в музыкальной колонке.

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#фсб
#задержание
#терроризм
#шатура
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Челябинская прокуратура проверит сообщения о пьяном враче в больнице
14 января 2025, 13:37

Фото: iStock/Denise Hasse

Прокуратура города Коркино начала проверку после сообщений о нетрезвом сотруднике медицинского учреждения, который находился на рабочем месте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.
Информация появилась после публикации местного телеканала, где посетители больницы зафиксировали мужчину-врача в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно словам жены одного из пациентов, операция, назначенная ее мужу, не состоялась из-за состояния врача. Прокуратура организовала проверку для оценки действий ответственных должностных лиц и соблюдения законодательства о здравоохранении.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что врач, не способный выполнять свои обязанности, был отстранен от работы. Администрация городской больницы №1 создала комиссию по охране труда для детального разбора инцидента. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

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Дети в шутку назвали педофилом, а взрослые устроили самосуд: жителя Пышмы жестоко изнасиловала и забила пьяная компания
14 января 2025, 13:08

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Верхней Пышме произошла трагедия, шокировавшая местных жителей. Группа людей жестоко расправилась с 48-летним мужчиной по имени Дмитрий. Нападавшие не остановились на избиении — они использовали металлическую трубу для совершения насильственных действий. Полученные травмы головы и внутренних органов оказались смертельными — Дмитрий скончался в больнице. Как стало известно, причиной нападения стала неудачная шутка. Подробности происшествия расскажет «Радио 1».

Согласился помочь


48-летний Дмитрий Чикваркин из Свердловской области был добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов помочь. Летом 2020 года он откликнулся на просьбу своей знакомой, которая попросила его привезти к ней на дачу двух девочек. Они, в свою очередь, обвинили его в педофилии, что привело к трагическим последствиям и стоило Дмитрию жизни.

Чикваркин посвятил свою жизнь работе в органах внутренних дел, где многие годы трудился водителем. Работал он ответственно, никаких жалоб на него не было. После выхода на пенсию мужчина продолжил работать за рулем — занялся перевозкой коммерческих грузов. Зарплата позволяла Дмитрию обеспечивать семью — жену и маленькую дочь-дошкольницу, а также помогать старшей дочери.

«Отличный человек, хорошая семья. Абсолютно уравновешенный, всё сделает для семьи, никогда не откажет в помощи», — рассказал для Е1 друг Дмитрия Андрей.

23 августа Наталья Фролова попросила своего знакомого Дмитрия Чикваркина привезти к ней двух девочек: 3-летнюю дочь её племянника и её 10-летнюю подругу. Дмитрий забрал детей у выпивиших родителей, посадил их в свою «Газель» и доставил на место.

Неблагополучная семья


Условия, в которых воспитывался 3-летний ребёнок, сложно назвать благополучными. Её мать, 23-летняя Валерия Дунаева, не работала и больше времени уделяла вечеринкам, чем заботе о ребёнке.

«21-го числа она отработала один день, всё понравилось. Утром на следующий день не пришла, я ей звоню, она недоступна, мы подумали, что она загуляла», — рассказали в ресторане, в который Дунаева собиралась устроиться работать.

После расставания с мужем 23-летняя Валерия почти на год передала свою 3-летнюю дочь Наталье Фроловой, чтобы ребёнок не мешал ей налаживать личную жизнь. Фролова согласилась помочь, так как ей было жаль девочку.

Когда малышка немного подросла, её мать забрала её обратно. К тому времени у неё появился постоянный сожитель — 31-летний эвакуаторщик Сергей Чабин. Несмотря на это, ребёнок всё равно часто гостил у Фроловой.

Так произошло и 23 августа 2020 года, когда Валерия с сожителем устроили шумную пьянку с друзьями. Чтобы дети не мешали, Дунаева и её подруга Алина Михайлова вновь отправили своих детей в чужой дом.

Захотели домой


Детям в доме Фроловой стало скучно, и они начали капризничать, звоня матерям и жалуясь, что не хотят там ночевать. Недовольная Валерия приехала забрать их. Чтобы избежать ругани мамы, 10-летняя девочка придумала легенду, что Чикваркин трогал их в интимных местах. Она также уговорила младшую подтвердить эту историю.

Уже дома женщины осмотрели детей и заметили, что у них слегка покраснели интимные места. Позже выяснилось, что это раздражение было вызвано нарушением правил гигиены. Но матери в компании мужчин отправились разбираться. Валерия Дунаева, её сожитель Сергей Чабин, Алина Михайлова и Михаил Иванов ворвались в дом Натальи Фроловой, требуя Дмитрия.

Пока Алина избивала Фролову, другие издевались над Чикваркиным, используя кулаки, нож и металлическую трубу. Наталья пыталась защитить его, утверждая, что он невиновен, но нападавшие не остановились. Мужчину сначала пытали в доме, потом выбросили на улицу и продолжили избиение. Дмитрий уже не мог сопротивляться, он был в коме. После этого преступники уехали отдыхать.


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Никто не вмешался


Наталья в ужасе позвонила своей дочери, которая, в свою очередь, вызвала «скорую» и полицию.

Расправу над Дмитрием Чикваркиным видели и другие люди, но они не стали препятствовать. Среди них был водитель автомобиля, который привез пьяных агрессоров, а также две подруги преступников. Они молча наблюдали за происходящим. Однако все они фигурируют в деле как свидетели, а не как соучастники.

У Дмитрия были обнаружены многочисленные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, острую субдуральную гематому справа и разрыв задней стенки прямой кишки. Врачи пытались спасти мужчину, но во время операции его сердце остановилось.

Арест злоумышленников


Полиция быстро задержала троих подозреваемых в убийстве. Изначально им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако после смерти Дмитрия обвинение было переквалифицировано на убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Позднее выяснилось, что Дмитрий был совершенно невиновен. Испуганные девочки, которых допрашивали отдельно от матери, признались, что ложно обвинили мужчину, объяснив, что это была просто «шутка». Проведённые экспертизы доказали, что Дмитрий не совершал никаких сексуальных действий по отношению к девочкам.

Преступники, устроившие самосуд, просили о смягчении наказания из-за детей. Однако суд эти просьбы отклонил. Валерия Дунаева получила 10,1 года колонии, её сожитель Сергей Чабин — 15 лет тюрьмы, а Михаил Иванов — 19 лет. Алина Михайлова, чья 10-летняя дочь выдумала историю о педофилии, была осуждена за незаконное проникновение и угрозу убийством. Ей назначили 480 часов обязательных работ и обязали выплатить 120 тысяч рублей Фроловой.

В 2024 году вдова Яна Чикваркина сообщила «КП-Екатеринбург», что Иванов, которого приговорили на 19 лет, вышел на свободу и вернулся в Верхнюю Пышму в октябре 2023 года. Позднее он уехал жить к отцу в деревню Соколовку.

«В октябре он здесь выпивал, друзей своих угощал. А потом к отцу уехал. Больше я о нем не слышала», — рассказала жена убитого Дмитрия.

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Похороны Дмитрия Чикваркина


На прощание с Дмитрием пришли около 40 человек — родственников, друзей и бывших сослуживцев. Хоронили мужчину в закрытом гробу.

«Он был ответственным работником. Всю жизнь работал водителем в дежурной части ППС. Не пил, не гулял, не прогуливал. Он был храбрым, бесстрашным человеком. Мы вместе ездили на всякие завары криминальные. Он никогда не прятался за спину. Не сидел в машине. Всегда вместе с нами помогал, задерживал. Мы же ловили и убийц, и грабителей, и насильников — все вместе. У меня были только хорошие воспоминания о нем», — поделился с Е1 бывший командир батальона ППС, полковник в отставке Алексей.

От младшей дочери Дмитрия долго скрывали, что её папа погиб.

«Дочка младшая в нем души не чаяла. Между ними такая связь сильная была. Папа для неё был светом в окошке. Она постоянно спрашивает теперь, где папа, плачет. Она очень чувствительная девочка. Раньше никогда так надолго не оставалась без отца. Если он даже уезжал куда-то, то звонил», — рассказала Наталья.

Угрозы семье погибшего


Жена погибшего рассказала, что ей и её дочери поступали сообщения с анонимных страниц, в которых содержались оскорбления и угрозы. Они ограничили доступ к своим социальным сетям, но это не помогло.

«Убийцы, их друзья и родственники недовольны тем, что это всё предали огласке, тем, что их имена опубликовали, они считают, что их травят. Хотя при чем тут мы. Мы никого из них не знали раньше, никого не трогали», — сказала она в интервью с Е1.

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В Москве задержали мужчину, перевозившего наркотики в музыкальной колонке
14 января 2025, 12:58

Фото: iStock/Chalabala

В Москве полицейские при поддержке СОБР задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков в музыкальной колонке. Об этом «Радио 1» сообщили в сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
«При силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве сотрудники МВД задержали мужчину, перевозившего наркотические средства в музыкальной колонке», — говорится в сообщении.

В момент задержания мужчина ехал на такси. При себе у него обнаружили два свертка с мефедроном и амфетамином, общей массой свыше 300 граммов.

Отмечается, что задержанный получал крупные партии наркотиков из тайников, расфасовывал их и далее распространял через закладки. Возбуждено уголовное дело.

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#сотрудники
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Чемпиона России по гиревому спорту Фещенко застрелили в центре Москвы
14 января 2025, 12:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В ночь на 13 января на Ольховской улице в центре Москвы обнаружили тело мастера спорта международного класса, чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову», —говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной ЧП стал бытовой конфликт. Подозреваемого в убийстве Фещенко уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

По данным РБК, убитый был сотрудником контрразведки ФСБ, а его тело обнаружили в одном из зданий Министерства обороны РФ. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#уголовное дело
#фсб
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#рф
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В Видном мужчина попытался украсть из магазина мягкие игрушки, сыр и кеды
14 января 2025, 10:28

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в городе Видное Ленинского округа 25-летнего приезжего из Ростовской области, попытавшегося вынести из магазина более различных 30 товаров, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Вечером сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из одного из охраняемых супермаркетов в Видном. Они немедленно прибыли на место и выяснили, что один из покупателей попытался вынести из магазина, не оплатив, более 30 товаров. Это были мягкие игрушки, деликатесные сыры, три пары наушников, фен, несколько тримеров и кеды», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас проводится проверка по данному происшествию.

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#росгвардия
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В Энгельсе после атаки дронов начались проблемы с холодной водой
Глава Энгельсского района Исаев: Подачу воды восстанавливают на фоне атаки БПЛА
14 января 2025, 10:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Энгельсе Саратовской области восстанавливают подачу холодной воды на фоне атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Энгельсского района Михаил Исаев.
По его словам, в городе наблюдаются проблемы с давлением в сетях водоснабжения из-за перезапуска системы электроснабжения насосных станций. Исаев подчеркнул, что в скором времени давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено.

Он также добавил, что в ближайшие часы систему холодного водоснабжения заполнят.

Напомним, губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке вражеских БПЛА, зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях.

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