Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута

В Верхней Пышме произошла трагедия, шокировавшая местных жителей. Группа людей жестоко расправилась с 48-летним мужчиной по имени Дмитрий. Нападавшие не остановились на избиении — они использовали металлическую трубу для совершения насильственных действий. Полученные травмы головы и внутренних органов оказались смертельными — Дмитрий скончался в больнице. Как стало известно, причиной нападения стала неудачная шутка. Подробности происшествия расскажет «Радио 1».