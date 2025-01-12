Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута

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Глава МЧС России Александр Куренков предупредил о возможных опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута в районе порта Тамань. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в Анапе.
Министр указал на важность соблюдения техники безопасности при выполнении работ с учётом высокой вероятности опасных ситуаций, в частности, схода горных пород, горючести и токсичности нефтепродуктов.
Также Куренков подчеркнул, что в районе порта Тамань в Краснодарском крае в настоящее время наблюдается самая сложная обстановка с разливом мазута, поскольку утечка с повреждённого танкера «Волгонефть-239» до сих пор продолжается.
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Анастасия Чинкова