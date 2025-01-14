Общественные инспекторы Подмосковья ликвидируют ЧС на Чёрном море

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковье с первых дней экологической катастрофы на побережье Чёрного моря активно участвует в ликвидации её последствий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Общественные инспекторы Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Подмосковья организовали на месте происшествия работу штаба. Сейчас там находятся два активиста из Раменского. Ещё четыре – из Солнечногорска, Клина и города Пушкино - оказывают поддержку дистанционно», – отметили в пресс-службе.Жители Подмосковья помогают при расселении волонтёров, организуют питание для участников добровольческой миссии, выдаются средства защиты, закупают лекарства для птиц. Спасены уже более сотни пернатых, которых доставили в специальные учреждения. Добровольцы Московской области ежедневно очищают береговую линию от нефтепродуктов, собирают загрязнённый песок в мешки и передают на утилизацию.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера с мазутом. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Мазут выносит и на берега Крыма. Там действуют режимы ЧС регионального и муниципального характера.
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Лора Луганская