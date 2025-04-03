«Дикси» отказала возвращать деньги жительнице Подмосковья за скумбрию с червями

Фото: iStock/Boris Yatsenko
Жительница Подмосковья Елена нашла в копчёной скумбрии личинки червей, рыбу женщина купила через приложение «Дикси-доставка».
Как рассказала девушка «Газете.Ru», она сразу сообщила о неприятном сюрпризе в службу поддержки магазина, но ей отказались возвращать деньги и заблокировали в чате.
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«Рыба была упакована в вакуум по кусочкам. Так как упаковка занимает много места, я вскрыла её и переложила рыбу в чистый стеклянный контейнер, а упаковку выбросила в мусор. Когда стала есть на следующий день (Елена сделала заказ 1 апреля — прим. ред.), решила вскрыть брюшко кусочка снизу, чтобы проверить, нет ли там паразитов — с рыбой всегда так делаю. Как оказалось, они там были, и не один, а во множественном количестве», — сообщила Елена.Она добавила, что в чате поддержки её попросили сфотографировать упаковку. Так как упаковки нет, девушке отказались возвращать деньги.
«<…> дело не только в деньгах, а в том, что продукт могут употреблять, не разглядывая, как я, дети, пенсионеры, да и люди со слабым зрением», — отметила пострадавшая.Елена намерена обратиться в Роспотребнадзор.
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Анастасия Чубина