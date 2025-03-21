«Очень токсичны»: химик раскрыл, чем опасен пластик для разогрева продуктов

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Безопасным для хранения и разогрева еды пластиком являются изделия с маркировкой 5 и 2 — полипропилен и полиэтилен высокой плотности. Об этом заявил доцент РТУ МИРЭА, химик Андрей Дорохов. По его словам, другие виды пластика при высоких температурах могут выделять токсичные вещества, пагубно влияющие на системы организма.
«При покупке стоит обратить внимание на специальную маркировку, изображенную на дне изделия в виде треугольника с числом внутри. Эти числа от 1 до 7 указывают на разные виды пластика. <…> Для обеспечения безопасности выбирайте контейнеры с маркировкой, допускающей контакт с пищевыми продуктами, и избегайте нагрева пищи в пластиковых емкостях без соответствующей метки», — поделился эксперт в беседе с RT.В то же время врач-диетолог Марина Макиша рассказала, чем опасны чипсы для здоровья человека и стоит ли вводить ограничения на их продажу, про которые говорил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что чипсы относят в категорию продуктов, которые могут вызывать у людей пищевую зависимость. К тому же, снеки крайне калорийны и не несут пользы для организма.
«Чипсы относятся к категории таких продуктов, потому что в них очень высокое содержание жира, быстрых углеводов (то есть крахмала) и соли. Эти три ингредиента мозг воспринимает как пищевой наркотик, требуя есть их все чаще. Если человек регулярно ест продукты такого типа, у него появляются лишние килограммы и проблемы со здоровьем», — отметила диетолог.Читайте также:
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Данил Пономарев