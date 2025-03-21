«Очень токсичны»: химик раскрыл, чем опасен пластик для разогрева продуктов

Безопасным для хранения и разогрева еды пластиком являются изделия с маркировкой 5 и 2 — полипропилен и полиэтилен высокой плотности. Об этом заявил доцент РТУ МИРЭА, химик Андрей Дорохов. По его словам, другие виды пластика при высоких температурах могут выделять токсичные вещества, пагубно влияющие на системы организма.