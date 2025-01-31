«Диктант Победы» в этом году пройдёт 25 апреля

Видео: телеграм-канал «Диктант Победы»
Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» проведут 25 апреля. Об этом объявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета Единой России «Наша Победа», сообщили в пресс-службе оргкомитета.
Акция по традиции пройдёт на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также на сайте. диктантпобеды.рф. В прошлом году в ней приняли участие свыше 2 млн. человек на более чем 30 тыс. площадок по всему миру.
Участники заседания оргкомитета «Наша Победа» подвели итоги работы в прошедшем году и рассказали о планах на год 80-летия Великой Победы. Они назвали сохранение исторической правды одним из приоритетов работы Единой России.
На заседании также был дан старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1,4 тыс. музеев школ и вузов из 81 региона. Их экспозиции посвящены землякам – участникам СВО. Победителями федерального этапа стали 90 музеев.
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Участники заседания оргкомитета «Наша Победа» подвели итоги работы в прошедшем году и рассказали о планах на год 80-летия Великой Победы. Они назвали сохранение исторической правды одним из приоритетов работы Единой России.
На заседании также был дан старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1,4 тыс. музеев школ и вузов из 81 региона. Их экспозиции посвящены землякам – участникам СВО. Победителями федерального этапа стали 90 музеев.
«Мероприятиями в год 80-летия Победы мы закладываем фундамент в воспитание подрастающего поколения. Мы чествуем наших ветеранов, тех, кто работал в тылу, в госпиталях. Конечно, сегодня говорим о других участниках военных конфликтов, локальных войн, участниках спецоперации. Все эти категории должны быть в обязательном порядке охвачены», – сказал секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.Подробнее планы партии на 2025 год представлены в видео.
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Лора Луганская