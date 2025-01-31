«Диктант Победы» в этом году пройдёт 25 апреля

Каждый год правительство РФ утверждает перечень лекарств, которые предоставляются определённым категориям граждан бесплатно. Кто может рассчитывать на такую льготу в 2025 году? Какие лекарства входят в список? Как их получить? Если нет бесплатных медикаментов, что делать? Ответы на эти вопросы найдёте в материале «Радио 1».