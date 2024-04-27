«Диктант Победы» в Кашире написали около 500 человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Около 500 жителей городского округа Кашира приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», в их число вошёл и глава муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Михаил Шувалов рассказал, что участвует в этой акции уже в третий раз.
Для проведения «Диктанта Победы» на территории городского округа Кашира было организовано 16 площадок. Отмечается, что впервые в их число вошёл Ожерельевский железнодорожный колледж, который является филиалом Петербургского государственного университета путей сообщения.
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«На мой взгляд, вопросы были интересными. Как, впрочем, и всегда. А некоторые из них еще и узконаправленными, связанными не только с историей, но и с литературой, к примеру. Приходилось порой вспоминать, размышлять», — поделился глава округа.
Для проведения «Диктанта Победы» на территории городского округа Кашира было организовано 16 площадок. Отмечается, что впервые в их число вошёл Ожерельевский железнодорожный колледж, который является филиалом Петербургского государственного университета путей сообщения.
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Лев Каштанов