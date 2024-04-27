В Кашире проверили состояние парковых территорий

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Сезонный мониторинг парков провели в городском округе Кашира, в состав комиссии, осматривающей территорию парка «Дубовая роща» в микрорайоне Ожерелье, вошёл глава муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Так как мы вошли в весенне-летний период, необходимо проверить состояние парков после зимы. Поэтому пришли посмотреть, зафиксировать. Лавочки в неудовлетворительном состоянии, но у нас закуплено более 40 лавок, которые мы здесь, в парке «Дубовая роща» поменяем», — отметил в ходе проверочного визита Шувалов.Кроме того, будут удалены сухие деревья, находящиеся за парковым ограждением. Внутри территории парка эти работы уже выполнены.
В целом, как отметила директор каширского муниципального учреждения «Городской парк» Олеся Кожадей, развитие как парка «Дубовая роща», так и городского парка Каширы будет продолжаться.
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