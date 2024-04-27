В Кашире проверили состояние парковых территорий

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве, за время работы в Минобороны купил вместе с женой более полутора тысяч квадратных метров жилья и раритетный ЗИС. Это выяснило РИА Новости в результате анализа данных деклараций с 2016 по 2019 год.