В акции «Диктант Победы» приняли участие более 600 жителей Павлово-Посадского округа

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
20 площадок организовали на территории Павлово-Посадского округа для проведения международной акции «Диктант Победы», свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили более 600 жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Акция очень патриотичная, особенно в современных условиях. Сейчас важно знать историю нашей Победы в Великой Отечественной войне, ещё раз вспомнить те события, которые происходили в те страшные для нашей страны годы», — сказала исполнительный секретарь окружного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина.Она добавила, что активными участниками акции стали ветераны, молодёжь, члены местного Совета депутатов и прочие патриотично настроенные люди.
Отмечается, что в этом году «Диктант Победы» был посвящён годовщине освобождения Севастополя и Крыма, началу операции «Багратион» и 80-летию полного снятия блокады с Ленинграда.
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