В Кашире проводят установку новых автобусных остановок

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В Кашире продолжается обновление и установка новых остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Новые остановочные комплексы уже установены в деревнях Елькино, Каменка, Токарево, Бурцево, Батькополье и Домнинки городского округа Кашира.
Стоит отметить, что остановки выполнены из темного закалённого стекла и металлических профилей.
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«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными. Также он обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты, по словам губернатора, очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что остановки выполнены из темного закалённого стекла и металлических профилей.
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Мира Полтева