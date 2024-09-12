«Дымятся на висках»: Психиатр рассказал про новый метод лечения электрошоком в РФ

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Для больных с психическими расстройствами в России введут лечение электрошоком. Такой метод будут использовать для сложных случаев: тяжелой депрессии (особенно при стойких суицидальных мыслях) и некоторых форм шизофрении (когда есть угроза жизни пациента).
Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что такой метод считался эффективным и активно использовался после Второй мировой войны.
Он объяснил, что те фрагменты электросудорожной терапии, которые мы видим в кино, совершенно неправдивы.
По его мнению, стрессогенность у современного человека с каждым разом растет, на это главным образом влияет информационное поле с мощным эмоциональным зарядом.
В завершении беседы он отметил, что техника электросудорожной терапии очень сложна и не всем подходит, поэтому нужно следить за ситуацией.
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«Все новое — это хорошо забытое старое. Электросудорожная терапия была вполне эффективным средством после Второй мировой войны, и использовалось почти до 90-х. Это рекомендовалось для терапии резистентных состояний, когда не работало больше ничего: при психозах, галлюцинозах, при глубокой депрессии, при нарушении витальных функций (когда человек отказывается от еды, у него нарушается сон). Когда было испробовано все, и оно не работало, тогда человек помещался в коматозные палаты, где использовалось не только электросудорожные терапии, но и другие формы. А в 90 годы пришли правозащитники, стали говорить о карательной психиатрии и карательных методах, и запретили эти якобы разрушительные техники. Люди стали погибать, не имея возможности получить еще один шанс на улучшение своего самочувствия», — сказал эксперт.
Он объяснил, что те фрагменты электросудорожной терапии, которые мы видим в кино, совершенно неправдивы.
«То, что нам показывают режиссеры в своих страшных фильмах, где электроды дымятся на висках несчастного пациента, который бьется в судорогах, — глупости, которые должны качнуть эмоциональное состояние зрителя», — добавил психиатр.
По его мнению, стрессогенность у современного человека с каждым разом растет, на это главным образом влияет информационное поле с мощным эмоциональным зарядом.
«Количество психологов растет, как грибы после дождя. Стрессогенность возникает из-за информации, которая заставляет человека тревожиться, лишает человека самого главного — уверенности в завтрашнем дне. Это особенно опасно для тех, кто слаб с точки зрения генетики и формирования нервной системы, соматических заболеваний», — подчеркнул Федорович.
В завершении беседы он отметил, что техника электросудорожной терапии очень сложна и не всем подходит, поэтому нужно следить за ситуацией.
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Анастасия Бондарева