Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Дымятся на висках»: Психиатр рассказал про новый метод лечения электрошоком в РФ

«Дымятся на висках»: Психиатр рассказал про новый метод лечения электрошоком в РФ

Психиатр Федорович: лечение электрошоком эффективно, но подходит не всем
12 сентября 2024, 11:41
Фото: iStock/OcusFocus

Фото: iStock/OcusFocus

Для больных с психическими расстройствами в России введут лечение электрошоком. Такой метод будут использовать для сложных случаев: тяжелой депрессии (особенно при стойких суицидальных мыслях) и некоторых форм шизофрении (когда есть угроза жизни пациента).
Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что такой метод считался эффективным и активно использовался после Второй мировой войны.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Электросудорожная терапия была вполне эффективным средством после Второй мировой войны, и использовалось почти до 90-х. Это рекомендовалось для терапии резистентных состояний, когда не работало больше ничего: при психозах, галлюцинозах, при глубокой депрессии, при нарушении витальных функций (когда человек отказывается от еды, у него нарушается сон). Когда было испробовано все, и оно не работало, тогда человек помещался в коматозные палаты, где использовалось не только электросудорожные терапии, но и другие формы. А в 90 годы пришли правозащитники, стали говорить о карательной психиатрии и карательных методах, и запретили эти якобы разрушительные техники. Люди стали погибать, не имея возможности получить еще один шанс на улучшение своего самочувствия», — сказал эксперт.



Он объяснил, что те фрагменты электросудорожной терапии, которые мы видим в кино, совершенно неправдивы.

«То, что нам показывают режиссеры в своих страшных фильмах, где электроды дымятся на висках несчастного пациента, который бьется в судорогах, — глупости, которые должны качнуть эмоциональное состояние зрителя», — добавил психиатр.

По его мнению, стрессогенность у современного человека с каждым разом растет, на это главным образом влияет информационное поле с мощным эмоциональным зарядом.

«Количество психологов растет, как грибы после дождя. Стрессогенность возникает из-за информации, которая заставляет человека тревожиться, лишает человека самого главного — уверенности в завтрашнем дне. Это особенно опасно для тех, кто слаб с точки зрения генетики и формирования нервной системы, соматических заболеваний», — подчеркнул Федорович.

В завершении беседы он отметил, что техника электросудорожной терапии очень сложна и не всем подходит, поэтому нужно следить за ситуацией.

Читайте также:

«Нервный жор»: психолог рассказала, как бороться с перееданием во время стресса

«Бес работный»: Психолог раскрыла причины и опасные последствия трудоголизма

Психиатр-нарколог развеял популярный миф о женском алкоголизме
#психолог
#сон
#техника
#врач
#человек
#психотерапевт
#психиатр
#люди
#больницы
«Мострансавто» успешно закончило испытания автобуса SAZ LE60
12 сентября 2024, 12:18

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

АО «Мострансавто» завершило трёхмесячное тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автомобильном заводе SamAuto, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Испытания проводились в реальных условиях на популярном маршруте МАП № 6 Одинцово — Москва. С июня по сентябрь автобус с пассажирами совершил более 23 000 поездок.

«Мострансавто» провело опрос среди жителей Московской области и сотрудников предприятия, чтобы определить степень удовлетворённости поездками на SAZ LE60. Отзывы пассажиров и персонала свидетельствуют об их комфорте во время поездок. За время тестирования не было зафиксировано аварийных ситуаций, а системы работали без серьёзных сбоев. Водители отметили удобство управления автобусом, его манёвренность и эффективность использования.

Решение о включении SAZ LE60 в автопарк «Мострансавто» было принято на основе оценок жителей Московской области и сотрудников компании.

Автобус оснащён кондиционером, электронным табло с указанием маршрута, системой аудиоинформирования, датчиками пожарной сигнализации, девятью USB-разъёмами для зарядки гаджетов, девятью камерами видеонаблюдения и двумя валидаторами.

Отсутствие ступенек и низкий вход обеспечивают доступность для пассажиров с ограниченными возможностями, а в салоне предусмотрена специальная площадка для инвалидных кресел с креплениями.

Читайте также:

Минтранс Московской области напоминает об опасности вождения в нетрезвом виде

В Подмосковье выполнили план ремонта региональных дорог по нацпроекту

Вице-премьер Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
#подмосковье
#одинцово
#мострансавто
#испытания
#водители
#минтранс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осенью коммунальные службы Московской области переходят на новый режим работы
12 сентября 2024, 12:00

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Работа коммунальных служб зависит от времени года. Осенью приоритетной задачей является уборка опавших листьев во ​дворах и на общественных ​территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Осенью у коммунальных служб особенно большая нагрузка. Помимо своевременной уборки общественных, дворовых пространств и внутриквартальных проездов начинается подготовка к зимнему периоду. Мы со своей стороны, в первую очередь, проводим обучающие семинары по пользованию оборудованием. Вместе с тем сейчас начинается подготовка и техническое обслуживание техники, а также консервация той, которая не используется зимой», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Важно помнить, что плохое состояние или несвоевременная уборка общественных мест может привести к штрафам: для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей.

Жители могут сообщить о проблемах с содержанием территорий управляющими компаниями и службами благоустройства в территориальные отделы ведомства.

Читайте также:

Киев может остаться без воды из-за загрязнения Десны на Украине

В подмосковных дворах за лето привели в порядок более 300 урн

В Солнечногорске задержали грузовики с 60 кубометрами строительного мусора
#уборка
#подготовка
#министерство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению соцкарт детям
12 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Paperkites

Услугу по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области для семей с детьми на региональном госпортале оптимизировали: теперь при подаче заявления подключённый «умный» сервис автоматически проверяет информацию о детях, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Благодаря новой опции подмосковным родителям стало проще подать заявление на оформление соцкарты, так как больше не нужно самостоятельно заполнять сведения о детях. Сервис сам проверит информацию и предоставит список детей, на которых можно оформить карту. Жителю нужно будет только выбрать конкретного ребёнка и направить заявку на рассмотрение», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что социальную карту могут оформить зарегистрированные в Московской области льготники. Соответственно, нововведение коснётся многодетных семей, а также семей, где воспитывают детей-инвалидов, детей-сирот и детей, потерявших кормильца. Соцкарта даёт право на бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки в ряде магазинов.

Читайте также:

МФЦ Московской области и столицы запустили совместный проект по госуслугам

В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу для перевозчиков такси

В Подмосковье с начала года онлайн оформлено 270 тыс. медицинских справок
#цифровизация
#госуслуги
#портал
#социальная помощь
#мингосуправления мо
#дети
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в «Диктанте здоровья»
12 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/slexp880

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» будет проходить в России с 16 по 21 сентября, принять в ней участие смогут все желающие старше 13 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Участники диктанта смогут проверить свои знания по правилам личной гигиены и здорового питания, профилактике заболеваний и санитарно-гигиеническим нормам», — говорится в сообщении.
Диктант будет проходить как очно, так и в онлайн-режиме на сайте санщит.рус, участникам будет предложено ответить на 39 вопросов, из которых 36 основных и три — повышенной сложности.

В очном формате диктант будут писать 16 сентября старшеклассники во всех регионах России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, а также знаменитости — актёры, блогеры, телеведущие и пр. Ответы проверят главы региональных управлений Роспотребнадзора.

По итогам диктанта участники получат грамоты и электронные сертификаты.

Читайте также:

Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в грантовом конкурсе проектов

В Краснознаменске состоится финал конкурса творчества Воздушно-космических сил

13 подмосковных студентов вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
#диктант
#роспотребнадзор
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области планируется строительство малоэтажного кластера
12 сентября 2024, 11:05

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Пушкинском городском округе будет создан кластер малоэтажного жилья на нескольких участках общей площадью 290 гектаров, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Компания «Самолёт» в рамках комплексного развития территории построит несколько очередей коттеджей, таунхаусов и малоэтажных многоквартирных домов. Также будет создана необходимая городская инфраструктура, включая школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы.

В рамках этого проекта будут созданы комфортные условия для жизни на природе, но с городским уровнем комфорта. На территории кластера планируется открыть несколько детских садов на 1 650 мест, школ на 3 340 учеников и поликлиник с пропускной способностью 435 человек в смену. Также будут созданы общественные пространства, благоустроенные рекреационные зоны, торговые точки и коворкинги. Все малоэтажные дома будут продаваться с отделкой и подключёнными коммуникациями. На участках также можно будет построить дополнительные постройки.

Всего к 2035 году планируется построить более 253 тысяч квадратных метров частных домов, 371 тысячу квадратных метров многоквартирных домов и 99,4 тысячи квадратных метров таунхаусов. В этом кластере смогут жить около 20 тысяч человек.

Читайте также:

Дольщики жилого комплекса «Новое Замитино» смогут зарегистрировать право собственности

В Московской области строится ЖК «Новая Алексеевская роща»

Осенью в Клину откроются агроклассы для учеников старших классов
#инфраструктура
#жк
#дома
#строительство
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зайчики по жизни»: Психиатр объяснил, с чем связана субкультура квадроберов
Психиатр Теслер: квадроберами можно считать всех, кто надевал костюмы животных в садике
12 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Она выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих. Сенатор отметила, что молодежь должна больше увлекаться спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.
Психиатр, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что подростковая субкультура квадроберов — дело не депутатов, а родителей.

«Существует очень жесткое законодательство, когда дети могут находиться на улице, а после какого времени — нет, чем дети имеют право заниматься, а чем нет — за это ответственность несут родители», — сообщил эксперт.

Он добавил, что субкультурные тренды были всегда, а «квадроберами» можно считать всех, кто надевал костюмы животных в детском саду.

«65 лет назад наша воспитательница в садике перед утренниками назначала должности: ты будешь зайчиком, ты будешь медвежонком, а родители шили костюмы. Потом мы ходили под звуки барабанов. За детей несет ответственность семья, и если какие-то субкультуры угрожают, например, романтизация самоубийств, то тут вмешивается законодательная история», — поделился психиатр.

По его мнению, дети, подражающие животным, начинают таким образом интересоваться зоологией, что является положительным фактором.

«Предыдущие субкультуры несли за собой опасность самоповреждения, дети наносили порезы, делали идиотские татуировки, а то, что они надевают звериные маски и изображают кошачью походку, не несет никакой метафизической нагрузки. Это игра. Детям всегда хочется играть. Потом они подрастают, у них начинают бурлить гормоны, и звериные повадки перерастают в человеческие: как реализовать себя в этом обществе», — объяснил Теслер.

Психиатр подчеркнул, что подобное поведение детей связано с их гормональными изменениями, с изменениями шкалы ценностей и приоритетов, однако до 18 лет они остаются под контролем и защитой родителей.

«Я за 48 лет психиатрической практики ни разу не встречал людей, которые в детстве играли в космонавтов, и стали космонавтами. И ни разу не встречал людей, которые в детском саду были зайчиками и стали зайчиками по жизни. Если человек хочет сейчас быть медвежонком, то потом захочет стать другим — наденет галстучек, пойдет на работу в банк и будет считать, что преуспел в жизни. Быть банкиром — тоже ролевая игра», — заключил собеседник.

Читайте также:

«Вместо ЛГБТ*»: Священник Ткачев назвал квадробику деградацией

Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов

«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
#животное
#дети
#история
#семья
#родители
#игра
#человек
#маски
#опасность
#право
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МФЦ Московской области и столицы запустили совместный проект по госуслугам
12 сентября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные и столичные центры «Мои документы» начали сотрудничество в сфере оказания электронных услуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь в МФЦ Подмосковья оказывают помощь в оформлении услуг на не только на региональном, но и на столичном госпортале. А в МФЦ Москвы помогают подать заявления на подмосковном портале госуслуг. Это обеспечивает доступность и удобство получения госуслуг жителям обоих регионов», – рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Она добавила, что консультации по порталам госуслуг предоставляются в цифровых зонах МФЦ.

Отмечается, что в цифровых зонах подмосковных центров «Мои документы» оборудовано свыше 870 рабочих мест. Теперь с установленных там компьютеров открыт бесплатный доступ не только к федеральному и подмосковному порталам госуслуг, но и к ресурсу mos.ru. А в МФЦ Москвы жители смогут получить консультации по 20 услугам областного портала.

Читайте также:

Установить запрет на сделки с жильем без личного участия владельца можно через «Госуслуги»

В Подмосковье появилась возможность заключить договор на вывоз ТКО онлайн

Руководитель МФЦ Котельников получил награду
#мфц
#госуслуги
#цифровизация
#мингосуправления мо
#портал
#московская область
#москва
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван способ за три шага вернуть себе взломанный аккаунт во «ВКонтакте»
12 сентября 2024, 10:09

Фото: iStock/fadfebrian

Взлом аккаунта в соцсети «ВКонтакте» позволяет злоумышленникам завладеть закрытой личной информацией и вступать в переписку от чужого имени, что может значительно усложнить жизнь законного владельца страницы. Инструкцию о том, как вернуть себе аккаунт, подготовили специалисты управления по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если вы подозреваете, что ваш аккаунт во «ВКонтакте» взломали, необходимо последовательно предпринять три действия: первое — завершить все активные сеансы входа с соцсеть с неизвестных устройств, второе — сменить пароль и третье — установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.
Чтобы завершить сеансы входа в соцсеть с неизвестных устройств, то есть прервать подключение злоумышленников, в мобильном приложении нужно нажать на три точки в правом верхнем углу экрана. В появившейся панели управления аккаунтом следует выбрать вкладку «Управление VK ID», далее — вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» — пункт «Завершить другие сеансы».

Для того, чтобы сделать это в веб-версии соцсети, потребуется авторизоваться на сайте https://id.vk.com, нажать на вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» выбрать пункт «Завершить другие сеансы».

Смена пароля в мобильном приложении также делается через «Управление VK ID», а в веб-версии — через сайт https://id.vk.com. И не следует снимать галочку в поле «Завершить сеансы на всех устройствах после смены пароля».

Двухфакторная аутентификация тоже вводится через указанные сервисы. В качестве способа аутентификации рекомендуется выбрать телефон.

Полная информация о способах противостоять кибермошенникам размещена по ссылке.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества

Сотрудники МВД РФ ликвидировали сеть узлов связи для мошенничества из-за границы

Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
#вконтакте
#интернет
#преступники
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дольщики жилого комплекса «Новое Замитино» смогут зарегистрировать право собственности
12 сентября 2024, 10:07

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Красногорске строят жилой комплекс «Новое Замитино», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Многоэтажный дом уже поставлен на кадастровый учёт, что позволяет участникам долевого строительства зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Теперь они могут воспользоваться услугами поликлиник, записать детей в школы и детские сады и выполнять другие юридические действия, связанные с недвижимостью.

Благодаря сотрудничеству Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, процесс постановки на кадастровый учёт прошёл быстро и эффективно.

Жилой комплекс «Новое Замитино» строится в деревне Сабурово, Красногорск. Застройщик — СЗ «ЗАМИТИНО». В комплексе предусмотрены детский сад, наземные парковки, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых.

Социальные объекты были построены другими застройщиками, такими как ПИК, «Самолёт», «Гранель» и ФСК, в рамках комплексного развития территорий с использованием внебюджетных источников финансирования.

Читайте также:

В Московской области строится ЖК «Новая Алексеевская роща»

В Московской области планируется строительство ЖК «Легенда Марусино»

В ЖК «Бригантина» строится детская поликлиника
#красногорск
#квартиры
#дом
#комплекс
#жк
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф